В Беларуси вслед за падением зарплат уменьшили важное пособие

В Беларуси вслед за падением зарплат уменьшили важное пособие1
- 1.01.2025, 16:30
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Размер изменили с 1 января.
Вслед за средней зарплатой белорусов с 1 января снизился и размер государственного пособия на погребение. По сравнению с декабрём, сумма уменьшилась на 1,4% или на 31,6 рубля. «Телеграф» посмотрел, на какую материальную помощь от государства могут рассчитывать белорусы, потерявшие близких в январе.
В декабре пособие, которое выплачивали органы соцзащиты родственникам умерших, составляло 2363,4 рубля. Однако, поскольку в ноябре средняя зарплата белорусов упала, соразмерно уменьшилось и это госпособие.
Пособие на погребение в Беларуси составляет 100% номинальной начисленной средней зарплаты работников за позапрошлый месяц относительно месяца наступления смерти человека.
Таким образом, с 1 января на организацию похорон или кремации государство будет выделять 2331,8 рубля. На эту же сумму можно получить гарантированные услуги по погребению на безвозмездной основе.