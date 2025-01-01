В Беларуси вслед за падением зарплат уменьшили важное пособие 1 1.01.2025, 16:30

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Размер изменили с 1 января.

Вслед за средней зарплатой белорусов с 1 января снизился и размер государственного пособия на погребение. По сравнению с декабрём, сумма уменьшилась на 1,4% или на 31,6 рубля. «Телеграф» посмотрел, на какую материальную помощь от государства могут рассчитывать белорусы, потерявшие близких в январе.

В декабре пособие, которое выплачивали органы соцзащиты родственникам умерших, составляло 2363,4 рубля. Однако, поскольку в ноябре средняя зарплата белорусов упала, соразмерно уменьшилось и это госпособие.

Пособие на погребение в Беларуси составляет 100% номинальной начисленной средней зарплаты работников за позапрошлый месяц относительно месяца наступления смерти человека.

Таким образом, с 1 января на организацию похорон или кремации государство будет выделять 2331,8 рубля. На эту же сумму можно получить гарантированные услуги по погребению на безвозмездной основе.

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