Обращение деревянного Путина
- Алексей Копытько
- 1.01.2025, 16:41
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Что наговорил кремлевский диктатор в новогоднем обращении.
Посмотрел обращение деревянного Путина по случаю НГ.
Для россиян – беспросветно. Рандомный набор заезженных штампов. Речь бюрократа средней руки на собрании партхозактива овощебазы.
Назвали 2025 год «годом защитника Отечества». Я так понял, в честь корейцев, обманутых индусов и выходцев из Центральной Азии, «защищающих» Россию и «русский мир».
Отсылка к «заветам ветеранов» ВОВ/ВМВ звучит как чистое кощунство.
В общем, у персонажа очень скучное лицо.
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