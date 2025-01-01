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Обращение деревянного Путина

  • Алексей Копытько
  • 1.01.2025, 16:41
  • 3,070
Обращение деревянного Путина
Алексей Копытько

Что наговорил кремлевский диктатор в новогоднем обращении.

Посмотрел обращение деревянного Путина по случаю НГ.

Для россиян – беспросветно. Рандомный набор заезженных штампов. Речь бюрократа средней руки на собрании партхозактива овощебазы.

Назвали 2025 год «годом защитника Отечества». Я так понял, в честь корейцев, обманутых индусов и выходцев из Центральной Азии, «защищающих» Россию и «русский мир».

Отсылка к «заветам ветеранов» ВОВ/ВМВ звучит как чистое кощунство.

В общем, у персонажа очень скучное лицо.

Алексей Копытько, Telegram

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