Австрийский министр: Мы больше не зависим от российского газа 1 1.01.2025, 16:59

Транзит газа из России через территорию Украины был прекращен.

На фоне остановки поставок российского газа по территории Украины министр по вопросам климата и энергетики Австрии Леонор Гевесслер заявила, что ее страна больше не зависит от российского газа – «и это хорошо».

Заявление министра 1 января приводит пресс-служба министерства, сообщает «Европейская правда».

Транзит газа из России через территорию Украины был прекращен в связи с окончанием срока действия транзитного контракта в ночь на 1 января 2025 года.

В австрийском Минэнерго отметили, что об этом шаге было объявлено несколько раз заранее. Поэтому для того, чтобы обеспечить бесперебойные и неограниченные поставки газа в любое время, участники рынка обратились к альтернативным источникам. Это позволило компенсировать ограничения поставок и гарантировать газоснабжение.

«Украина заранее дала понять, что не будет продолжать транзитный контракт с агрессором Россией. Мы выполнили свое домашнее задание и были хорошо подготовлены к такому сценарию», – заявила министр Гевесслер.

«Отечественные энергетические компании искали других, нероссийских поставщиков газа. Компания OMV также прекратила свое многолетнее сотрудничество с российским «Газпромом». Австрия больше не зависит от российского газа – и это хорошо», – добавила Гевесслер.

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