Набиуллина сдалась Игорь Липсиц

1.01.2025, 17:23

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Эльвира Набиуллина

Чем это грозит экономике России.

Центробанк РФ в декабре 2024-го не стал менять ставку — 21%, хотя в логике рыночной экономики ее надо было бы повышать. Можно, конечно, говорить, ЦБ, дескать, увидел симптомы обвала кредитования и это позволило оставить ставку как есть, но вполне можно полагать, что Эльвира Набиуллина сдалась (возможно, временно) в борьбе с целым фронтом противников в правительстве, Госдуме и крупном бизнесе страны.

И в логике аппаратной жизни это вполне понятно. Странно бороться в одиночку с целым легионом врагов. Успех в такой ситуации недостижим. А вот президент может сказать, что шаблонное мышление мешает Центробанку правильно принимать решения. Там и отставка недалеко, а уйти в отставку в современной России — дело крайне опасное: как только ты перестаешь быть во власти, сразу выясняется, что на тебя есть хорошая «папочка» с компроматом, и ты быстро переселяешься в совершенно другие места.

Но то, что Набиуллина сдалась, — это знаковый момент. Это и завершение года совершенно четкое, и одновременно завершение всего того периода, когда рыночная экономика в России еще пыталась как-то выжить в условиях войны.

Регулирование цен

Что сейчас собирается делать правительство? Михаил Мишустин пытается перехватить инициативу в управлении финансово-экономическими процессами. У меня мороз по коже пошел! Формулировка совершенно фантастическая: правительство хочет в целях борьбы с инфляцией перейти к аудиту ценообразования в основных отраслях экономики! Буквально из уст премьера это прозвучало вот так: «Отдельно хотел бы обратить внимание на необходимость проведения отраслевого анализа спроса и предложения. Здесь необходимо очень тщательно отслеживать цены на внутреннем рынке. От них и от их динамики зависит уровень реальных доходов граждан».

Так и до Госкомцен советского образцы доиграться легко. Что такое отраслевой анализ (аудит) ценообразования? Контроль за издержками производства во всех отраслях и формированием прибыльности по всем этапам производства и продвижения товара. Вот как описывает такую работу руководитель Федеральной антимонопольной службы Максим Шаскольский: «С крупнейшими федеральными торговыми сетями постоянно ведётся работа по снижению среднего совокупного уровня наценки. Эти наценки за период наблюдения с августа 2021 года снизились на 16%: с 22% до 6%» (правильнее было бы написать, конечно, «снизились на 16 процентных пунктов», но уж как глава ФАС сказал, так я и воспроизвел). В рыночной экономике по компаниям (не являющимся естественными монополиями) такого рода результата добиваются поощрением конкуренции. Но разве экономика России ныне все еще рыночная?

То есть начинаешь с аудита. Потом — используя уже действующие положения Налогового кодекса РФ (статьи 40 и 105.7) — считаешь экономически обоснованные цены. А потом эти цены вводишь директивным методом — или наказываешь тех, кто такие цены не соблюдает.

И я понимаю, откуда идея вернуть де-факто Госкомцен. Власти решили, что гори она синим пламенем, рыночная экономика вообще! Никакой от нее радости, одни проблемы. Пришла пора более прямых, более жестких решений. И тут же в пакете радость и для Сергея Глазьева: нужно переходить к прямому финансированию через казначейство проектов наиболее значимых отраслей предприятий.

Понимаете, насколько это дико? Как только я начну прямое кредитование по минимальной ставке из казначейства, то никто же не будет эти деньги использовать по назначению. Их же моментально продадут на денежном рынке по другой, более высокой ставке тем, кто к «прилавку льгот» не допущен. Начнется просто спекуляция денежными ресурсами. Это будет самый выгодный бизнес в России.

Это только абстрактный теоретик Глазьев может думать, что он дал госденьги и на них получатели льготного кредита построили предприятие, потратили на производство. Да чепуха, никто не будет этим заниматься! В России бизнес делают люди, виртуозно научившиеся обманывать государство ради пополнения своего кармана (равно как и карманов контролирующих их чиновников).

За три года исчерпан весь запас прочности российской экономики, все, что было до войны наработано, и теперь все пошло в разнос, а это вызывает панику. Забавно, что экономисты-«русооптимисты» (Алексашенко, Иноземцев, Некрасов) еще в ноябре писали в своем докладе «Надежный тыл диктатора: российская экономика на фоне войны»: «В целом среднесрочное будущее российской экономики лучше всего можно описать как рост без развития. Внимание Кремля и внешних экспертов зациклено на росте количественных показателей, который, скорее всего, сохранится в силу сохранения высокого уровня милитаризации экономики и военных расходов бюджета. Ожидаемый рост ВВП на 3,9–4% в 2024 году вызовет эйфорию в Кремле и удивление на Западе».

Но уже в конце декабря то, что эти прогнозы — ложные, стало ясно даже президенту России и он заявил: «Российскую экономику в 2025 году ожидает замедление темпов роста примерно в два раза», а один из авторов упомянутого доклада — Сергей Алексашенко — стал срочно выкладывать в своем ТГ-канале видео с заголовком «Россия! Стагфляция пришла, открывай ворота!»

Ускорить рост экономики правительство не может, а слишком быстро растущие цены создают угрозу политической стабильности в стране. И тут уж не до независимости Банка России — на Набиуллину, полагаю, надавили и она поняла, что дальше уже «плевать против ветра опасно», а потому сделала паузу. Я думаю — до февраля. Если у Правительства с торможением роста цен ничего не выйдет (а скорее всего, так и будет), то она укрепит свои аппаратную позицию и тогда в феврале возможно повышение ставки. Если не укрепит, то Мишустин будет усиливаться в позиции «спасителя экономики» и тогда сохранит ЦБ ставку или нет, будет уже не так важно: деньги все большим потоком пойдут через казначейство (не будем забывать, что тут же еще и огромные возможности получения откатов госчиновниками открываются…).

И одновременно они введут регулирование цен. Обратите внимание: Мишустин прямо заявил, что ему нужна срочная помощь ФАС и прокуратуры в борьбе с ценами. Это уже какая такая рыночная экономика? Рыночный механизм, когда цены регулируются с помощью ФАС и прокуратуры? И не только по естественным монополиям.

Кстати, о естественных монополиях — или о дерегулировании тарифов

Владимир Путин и правительство бьют в набат по поводу растущей инфляции. И одновременно принимают решения, прямо способствующие ускорению роста цен.

ФАС реально прекратила регулирование тарифов РЖД. Прежде это был один из основных механизмов рыночной экономики — регулирование тарифов естественных монополий. ФАС разрешал повышение этих тарифов ежегодно в темпе инфляции, а обычно на 1–2 процентных пункта ниже инфляции, чтобы ее дополнительно не разгонять через транспортные издержки.

РЖД пробил изменение этой позиции: компания теперь будет сама менять тарифы — в меру роста внутренних затрат. То есть «с января 2025 г. РЖД будет применять для расчёта уровня индексации т. н. композитный индекс («индекс ценового давления», или «индекс ценовой нагрузки») — показатель, который учитывает темпы роста издержек самой монополии по основным статьям затрат и интегрирует эти показатели в общий индекс. Иначе говоря, от регулирования монополии, что предусматривала система, построенная на принципе «инфляция минус», произойдёт переход к системе, при которой тарифы монополиста фактически никто не будет регулировать. Теперь ОАО «РЖД» просто будет сообщать регулятору сколько ему нужно денег на предстоящий год. И это изменение принципов регулирования на самом деле имеет не меньшую важность, чем сами значения темпов роста.

То есть фактически ОАО «РЖД» забирает у ФАС России функцию по регулированию тарифов и передаёт её себе. Это приведёт к тому, что уровень индексации перестаёт зависеть от эффективности деятельности ОАО «РЖД», что противоречит всей логике регулирования естественных монополий».

А это значит, что теперь начнется неконтролируемый рост железнодорожных тарифов, а это даст рост транспортной составляющей во всех ценах и ускорение инфляции.

Точнее, так: военные грузы РЖД поедут по нижайшему тарифу — а остальные по максимальному. Железнодорожники будут бить себя в грудь: мы патриоты, главное для страны возим дешево, а остальное, ну извините, нам надо как-то жить.

Грузоотправители и пассажирские компании, ошалев от возросших тарифов, пойдут в Минфин требовать дотаций — и не получат их: денег на это нет.

А если монополии могут делать все что хотят с ценами, коли отдадут дань войне и ее нуждам, то инфляция в России от такого ценового полновластия естественных монополий будет только ускоряться. А подобную инфляцию никакой ключевой ставкой ЦБ не остановить.

Итак, с будущего года, кажется, мы переходим к административному регулированию инфляции. То есть к назначению цен. А назначение цен — это уничтожение рыночной экономики, самой ее сердцевины.

Регулирование цен в рознице

И смотрите, что еще происходит. Премьер Мишустин своим постановлением разрешил региональным властям заключать с производителями и торговыми сетями соглашения о стабилизации цен на любые важные для россиян товары: «рассматриваемые соглашения должны содержать в том числе способы стабилизации цен на товары на внутреннем рынке. Речь идет об их снижении, неповышении, введении максимальных (предельных) размеров торговых надбавок (наценок). Исключение сохранится для товаров, на которые уже введено государственное регулирование цен».

В итоге уже «порядка 30 региональных торговых сетей в России приняли решение ограничить наценки на социально значимые товары на уровне не более 5%, Федеральная антимонопольная служба (ФАС) проконтролирует исполнение этого решения». Но так ведь можно довести ретейлеров до торговли в убыток.

Понятно, что «социально ответственная маржа» будет поначалу установлена только для группы самых востребованных товаров: простой хлеб, яйца, растительное масло, курица, молоко… Но только это та же самая дорога в один конец. Ретейлер начинает с узкого ассортимента с регулируемыми наценками, а на все остальное тогда устанавливает повышенную маржу. Возникает гигантский разрыв между «социальными» товарами и всеми остальными. И население начинает гудеть, потому что «социального» батона по 10 рублей — его нету! Его с утра проворные старушки разобрали. А другие продукты — с компенсационно повышенными наценками — с «кусачими» ценами!

И тогда население требует расширения списка «социальных» товаров — и нельзя остановиться, иначе самое страшное: недовольство народа!

А дальше цепочка событий такова: ретейлер требует в таком случае от региона дотаций — иначе как выжить с заниженными наценками? Дотировать его никто не будет, нет для этого денег у региона, обремененного массой обязательств. Тогда ретейлер начинает закрывать часть магазинов или даже банкротиться. И тогда дальше по логике — национализация розничной торговли: брошенные магазины будут переданы государству.

В Советском Союзе начинали как раз с регулирования цены на печеный хлеб. Но когда ты регулируешь цену печеного хлеба, дальше регулирование неизбежно идет по цепочке: ты начинаешь регулировать цену муки, потом зерна, воды, электроэнергии… И дальше ты пошел «гулять по паркету», не останавливаясь. Результат все тот же: ретейлер остается без прибыли, магазины закрываются, банкротство, национализация.

Так что это — перелом.

«Идиоты, идиоты, идиоты!»

Это не просто Набиулина сдалась. Это значит: руководство страны поняло, что в рыночном механизме, в рыночной системе оно удержать экономику не может. А тогда что остается? Административные решения, «защищающее интересы населения». Отсюда — разговор о введении карточек для социально слабых слоев населения. Пенсии я повысить не могу, но я карточки даю.

Или введут, как при советской власти, заказы продовольственные на предприятии и в бюджетных организациях. По пятницам. «Наш губернатор вот такой мужик — хорошие заказы организует!» Народ будет счастлив. Настоящая жизнь начнется наконец-то!

Мне кто-то подарил чудесный диалог, я его теперь обожаю цитировать.

«— Ну вот теперь, когда большевики наконец с помощью НЭПа победили голод и наполнили магазины, они уже НЭП никогда не отменят. Они что, идиоты, что ли?

— Идиоты, идиоты, идиоты…»

У людей какое ощущение? Что полки в магазинах наполняются сами собою. А кто их будет на самом деле наполнять, если ретейлеры загнутся? Чиновники? Они сейчас сами загоняют себя в тупик, пытаясь сочленить рыночное и административное управление экономикой. От такого экономика, скорее всего, пойдет вразнос. И никакая Набиуллина или тот, кого посадят на ее место, тут ничего не смогут поделать…

Обратите внимание, что глава Банка России уже сказала: мы понимаем, что ключевая ставка не очень хорошо работает, и поэтому нужны еще решения. Первое: макропруденциальное регулирование — то есть она думает повышать резервные требования для банков, чтобы они меньше кредитовали. Второе, совсем нехорошее: прямое регулирование выдачи кредитов корпоративному заемщику.

ЦБ сделал уже такое в потребительском кредитовании. Если у заемщика долговая нагрузка больше 50% месячного бюджета, то кредита в банке взять он не может, только в микрокредитной организации. В корпоративном секторе то же самое — будут прямо определять, какому заемщику сколько банк имеет право дать денег. Это опять же Советский Союз, кредитный план, чистое государственное регулирование из ЦБ, регулирование кредитного оборота между банками и корпоративными заемщиками. От рыночной экономики здесь уже нет ничего абсолютно. Да, и словом «корпоративный» такого заемщика уже назвать трудновато. Фирма выполняет госзаказ на оборонную продукцию или комплектующие для такой продукции, и отказаться нельзя, будет уголовное дело. Какая уж там рыночная экономика, когда владелец бизнеса лишен свободы выбора в главном — что делать и кому и почем продавать!

Так вот. Если собрать это все вместе, получается, что уже очень много симптомов умирания рыночной экономики в России. И как далеко Россия по этой дороге уйдет, зависит от того, сколько еще будет идти война. И знаете, я не исключаю, что в этом движении вспять, от рыночной экономики, есть еще и подспудное желание части близких к власти людей провести масштабное перераспределение собственности. Через банкротства в том числе — но в пользу совершенно «определенных людей».

Тем более что есть пример — в виде отъема собственности иностранных инвесторов, на чем те самые «определенные люди» отлично заработали.

***

Резюмирую: решение Набиуллиной не менять ставку, оставить 21% — не просто решение совета директоров ЦБ. Это практическое завершение дороги, по которой мы шли где-то с 1988 года, с реформаторских решений о развитии кооперативного бизнеса (включая частные банки) Михаила Горбачева и Николая Рыжкова. (Оба они за время войны скончались.) Именно с этого и началось строительство рыночной экономики в СССР, а потом и в России.

И вот, спустя почти сорок лет, тренд сменился на противоположный. Возвращается командно-административная система во всех сферах хозяйства. Только вот без давно утерянного умения планировать, а также — без предварительной тотальной национализации всех предприятий, что позволяло делать госплан — законом, обязательным для исполнения. Поэтому шансы на успех такого гибридного варианта экономики, по моему мнению, минимальные.

Игорь Липсиц, The Moscow Times

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