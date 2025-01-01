ГУР «поздравило» россиян праздничной кибератакой 1.01.2025, 17:54

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Основным объектом атаки стали ресурсы нефтяной компании «Лукойл».

С 30 декабря 2024 года по 1 января 2025 года специалисты Главного управления разведки Минобороны Украины осуществили очередную кибератаку на российский нефтяной сектор.

Как сообщают источники NV в украинских спецслужбах, основным объектом атаки стали ресурсы нефтяной компании «Лукойл», которая участвует в обеспечении российских оккупационных войск.

В частности, в результате атаки были поражены цифровые ресурсы компании, в связи с чем клиенты компании не имели возможности осуществить оплату на АЗС через мобильное приложение. Также атакованы цифровые ресурсы смарт-терминалов Эвотор (вебсайт; личный кабинет пользователя; мобильное приложение, кассовая платежная система) и единой системы цифровой маркировки товаров Честный знак.

Как сообщается, осуществленная DDOS-атака обусловила значительные неудобства и убытки в сфере торговли, поскольку потребители не смогли приобрести товары из-за сбоев в работе платежных систем. Уровень недовольства среди потребителей и поставщиков услуг усилен периодом проведения DDOS атаки в праздничный период.

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