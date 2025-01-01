Время решений 2 Андрей Зубов

1.01.2025, 18:20

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Андрей Зубов

Новолетие 2025.

Итоги прошлого года неутешительны – войны, страдания, изгнания, разлуки. И далеко не только в Украине и России. Когда-то мы получили свободу авансом, даром. Всем естеством вросшие в ложь советской жизни, по мановению волшебной палочки освободились от нее. Новая жизнь оказалась трудной, потому что свобода всегда трудна и ответственна. И нам вновь хотелось к «египетским котлам», к великой людоедской державе, которой «все боялись», к «бесплатному» образованию и лечению, к гарантированной зарплате.

За осуществление этих желаний было заплачено равнодушием и даже ненавистью к свободе и достоинству человека и, как всегда бывает в таких случаях, в итоге мы оказались совсем не там, где грезили быть – мы оказались в грязи и крови бессмысленной войны, в тирании без конца и начала, в произволе высших над низшими, – иными словами, в бандитском сообществе, которым и был на самом деле «союз нерушимый республик свободных». Мы вернулись в него, но теперь «союз» не задрапирован в одежды единственно верной идеологии, он предстал перед нашими взорами в своей первозданной наготе сборища сатанинского, и время – выбирать. Каждому. Тот выбор, 40 лет назад, был в направлении равнодушия и эгоизма, выбор ожидания тарелочки с голубой каемочкой, на которой нам кто-то за непонятно что даст счастливую и богатую жизнь. Сорок лет мы блуждали по пустыне – 1985-2025. Я когда-то писал статью «Сорок дней или сорок лет». Писал в самом начале 2000-х. Надеялся – 40 дней. Оказалось – 40 лет.

И думаю, что приближается вновь время решений. Тяжкого и ответственного выбора. Быть может, годом такого выбора станет как раз 2025-й.

Я всем желаю не ошибиться на этот раз. «Вот перед нами жизнь и смерть; добро и зло; правда и ложь» – а выбирать опять нам, как и в 1917, как и в 1991.

Цена ошибки – десятилетия страданий.

И себе и всем моим соотечественникам я желаю правильного выбора путей жизни в 2025 году.

Андрей Зубов, «Фейсбук»

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