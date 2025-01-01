закрыть
1 января 2025, среда, 21:11
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Белорусский хоккеист попал в топ бомбардиров НХЛ

  • 1.01.2025, 18:32
  • 1,452
Белорусский хоккеист попал в топ бомбардиров НХЛ
Алексей Протас

Он набрал 32 очка.

Белорусский хоккеист — в топ-50 бомбардиров в НХЛ в этом сезоне. В 37 матчах Алексей Протас набрал 32 (16+16) результативных очка. Столько же имеют еще четверо хоккеистов, они делят места с 50-го по 54-е.

В последнем матче Протас помог «Вашингтону» победить «Бостон» — 3:1 (2:1, 0:0, 1:0). На его счету две шайбы: на 13-й минуте сравнял счет, а на последних секундах попал в пустые ворота. «У нас хорошая команда, каждый — воин», — сказал после игры форвард.

Алексею Протасу шестого января исполнится 24 года. Он выступает за «Вашингтон» с 2021 года.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Продолжаем верить
Продолжаем верить Наталья Радина
Мы – везде. Они – нигде
Мы – везде. Они – нигде Ирина Халип
Кремль умоляет Токаева все скрыть
Кремль умоляет Токаева все скрыть Роман Свитан
Надежду не победить
Надежду не победить Александр Роднянский