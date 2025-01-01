Белорусский хоккеист попал в топ бомбардиров НХЛ
- 1.01.2025, 18:32
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Он набрал 32 очка.
Белорусский хоккеист — в топ-50 бомбардиров в НХЛ в этом сезоне. В 37 матчах Алексей Протас набрал 32 (16+16) результативных очка. Столько же имеют еще четверо хоккеистов, они делят места с 50-го по 54-е.
В последнем матче Протас помог «Вашингтону» победить «Бостон» — 3:1 (2:1, 0:0, 1:0). На его счету две шайбы: на 13-й минуте сравнял счет, а на последних секундах попал в пустые ворота. «У нас хорошая команда, каждый — воин», — сказал после игры форвард.
Алексею Протасу шестого января исполнится 24 года. Он выступает за «Вашингтон» с 2021 года.