Белорусский хоккеист попал в топ бомбардиров НХЛ 1.01.2025, 18:32

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Алексей Протас

Он набрал 32 очка.

Белорусский хоккеист — в топ-50 бомбардиров в НХЛ в этом сезоне. В 37 матчах Алексей Протас набрал 32 (16+16) результативных очка. Столько же имеют еще четверо хоккеистов, они делят места с 50-го по 54-е.

В последнем матче Протас помог «Вашингтону» победить «Бостон» — 3:1 (2:1, 0:0, 1:0). На его счету две шайбы: на 13-й минуте сравнял счет, а на последних секундах попал в пустые ворота. «У нас хорошая команда, каждый — воин», — сказал после игры форвард.

Алексею Протасу шестого января исполнится 24 года. Он выступает за «Вашингтон» с 2021 года.

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