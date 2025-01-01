Непризнанное Приднестровье осталось без газа 17 1.01.2025, 18:34

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Также в квази-республике нет отопления.

Прекращение транзита российского газа через территорию Украины и поставок газа «Газпрома» в Молдову оставили Приднестровье не только без газа, но также без тепла и горячей воды, пишет The Moscow Times.

Российский газ шел в Молдову через Украину, транзит был остановлен в 8.00 по минскому времени – и в это же время (7.00 в столице непризнанной республики Тирасполе) в Приднестровье прекратилась подача тепла и горячей воды в жилых домах, сообщило «Тирастеплоэнерго». Исключение составили больницы и социальные учреждения.

С полудня из-за остановки поставок из России прекращена подача газа. «В многоквартирных домах газ для приготовления пищи будет доступен только до снижения давления в сети до критического уровня», – говорится в сообщении «Тираспольтрансгаз-Приднестровье». Компания призвала жителей закрыть газовые краны и не пытаться самим восстанавливать подачу газа.

Молдова готовилась к такому сценарию: кроме угрозы остановки украинского транзита существовала еще одна: страна спорила с «Газпромом» о долгах за поставленный газ. «Газпром» утверждал, что Молдова ранее не заплатила ему более $700 млн, Молдова считает этот аргумент надуманным. «Международный аудит показал, что никакого долга не существует. Может быть, эти деньги и были потрачены на путешествия и яхты, но недопустимо перекладывать этот долг на плечи граждан Молдовы», – заявил премьер-министр Дорин Речан и пригрозил в ответ национализацией местной дочки «Газпрома». Газпром объявил, что с 1 января прекращает поставки в адрес дочернего «Молдовагаза».

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