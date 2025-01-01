Украина продала с аукциона 116 вагонов арестованного белорусского калия 6 1.01.2025, 18:46

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Средства пойдут на усиление украинской экономики.

Два миллиона евро выручено на аукционе за белорусский калий, который ранее был арестован украинскими властями.

Об успешной реализации «части партии хлорида калия» сообщило 30 декабря Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) Украины, обратил внимание «Позірк».

Отмечается, что в результате продажи получена сумма 87 млн 280,3 тыс. гривен (2,01 долларов), таможенные платежи составили 33 млн 786,2 тыс. гривен (804,4 тыс. долларов).

— Все средства от реализации арестованных активов направляются на усиление экономики и обороноспособности государства, — заявили в агентстве, которое подчиняется правительству Украины.

Всего, как сообщается, бюджет Украины в 2024 году получил 326 млн гривен (7,76 млн долларов) от реализации арестованных активов, включая 89,7 млн гривен таможенных платежей (2,13 млн долларов).

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