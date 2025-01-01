Главком ВСУ Сырский оказался на Курском направлении

Главком ВСУ Сырский оказался на Курском направлении1
- 1.01.2025, 18:59
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Он наградил украинских воинов.
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский посетил Курское направление и наградил украинских военнослужащих, которые ведут бои против армии страны-агрессора РФ и войск режима КНДР.
Соответствующее сообщение опубликовано 1 января 2025 года на официальном Telegram-канале главкома ВСУ.
«Во время работы на Курском направлении наградил наших храбрых воинов. Героические действия украинских военных заставили противника удерживать значительную группировку сил на своей территории и перебрасывать резервы с других направлений. Благодаря вашей стойкости и мужеству потери врага на Курщине составили более 38 тысяч личного состава и более тысячи единиц техники», — говорится в тексте.