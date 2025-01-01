Россия «своих» не бросает, она их просто кидает 4 Константин Дикусар

1.01.2025, 19:10

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Кремль всегда находил причины.

По прямому указанию Путина, «Газпром» распорядился прекратить поставки газа жителям Приднестровья. Таким образом, Путин оставляет «своих» – как он любит называть русскоязычных на постсоветском пространстве, в холоде, без горячей воды, газа посреди зимы.

Следует отметить, как быстро кремлевские приспешники бросились на защиту России и оправдание вызванной ею катастрофы. Кто виноват? – Украина, конечно, говорят они. Другие, чтобы еще больше польстить своим хозяевам, пошли еще дальше, обвинив Молдову в неуплате так называемых долгов «Газпрому», долгов, которых на самом деле не существует.

Сегодня утром «Газпром» заявил, что не может поставлять газ жителям так называемого Приднестровья (неконтролируемые районы Молдовы на левом берегу Днестра), поскольку Украина запретила транзит российского газа. Однако о решении Украины запретить его было известно уже давно. Зеленский впервые объявил об этом много месяцев назад – что с 1 января все будет закрыто.

Возможно, Россия знала об этом еще раньше, по неофициальным каналам. Таким образом, если бы Россия действительно хотела помочь приднестровцам, она бы подготовила решения и продумала альтернативные варианты заблаговременно – как минимум за полгода до истечения срока действия текущих контрактов на поставку газа.

Россия также давно знала о трансбалканском газопроводе, и с помощью Румынии и Молдовы, которые сейчас ищут экстренные решения, могла бы продолжать поставлять газ в Приднестровье. Но она сознательно отказалась это сделать, несмотря на призывы из Кишинева и даже от сепаратистских и незаконных властей в Тирасполе.

Кремль всегда находил причины – то Украина виновата, то Республика Молдова, не выплачивающая фиктивные долги за ресурсы, которые Россия без ведома Кишинева бесплатно перекачивала сепаратистскому режиму в Тирасполе. О «долгах» можно будет говорить только после того, как в Приднестровье будут установлены молдавские конституционно-правовые власти и уйдут российские войска.

Каково это – прийти и украсть несколько вещей из чужого дома, пытаться договориться с хозяином об этих вещах, которые принадлежат ему, и при этом поставить ему некоторые условия, чтобы избежать ответственности за кражу и оставить себе часть украденного? Именно так обстоят дела в неконтролируемом регионе Молдовы – Приднестровье.

Конечно, нынешняя ситуация в Приднестровье – это еще и тест на зрелость и даже тест на государственность для Республики Молдова. Удастся ли ей стать страной для всех своих граждан, покажет время и, возможно, даже 2025 год?

Константин Дикусар, kasparov.ru

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