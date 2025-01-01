С Зюзей и Цмоком: как белорусы встречали Новый год 2 1.01.2025, 19:18

1,866

Древние традиции.

Как белорусы отмечали новый год?. Кто такие Зюзя и Цмок? Tochka.by рассказала о встрече новогодних праздников на белорусский лад.

Белорусский бог зимы

Начнем с одного из персонажей белорусской мифологии – Зюзи. Сейчас как раз его время.

Зюзя – имя вроде бы забавное, шуточное, а между тем это грозный бог зимы и холода. Ему подвластны метель, вьюга и морозы.

Название происходит от слова «зюзець», что означает мерзнуть, коченеть от холода.

Вот только не надо путать Зюзю с Дедом Морозом. Мороз, который Красный Нос, всегда представляется персонажем добрым, заботливым, миролюбивым. Зюзя совсем другой – он суровый зимний властитель природы, насылающий смертельно опасную стужу.

К слову, по некоторым легендам, Зюзя как-то решил повиниться перед людьми и стал появляться перед Новым годом в образе добродушного Деда Мороза. Это к вопросу о старшинстве.

Белорусы представляли Зюзю как низкорослого бородатого старика с длинными белыми волосами, в белой шубе, без шапки и босого. В руках у него железная булава, которой он стучит по пням и деревьям – страх наводит.

Обитает Зюзя в лесу, но иногда ходит по деревням. Белорусы верили, что Зюзя не будет гневаться, если его задобрить жертвенным блюдом – кутьей.

Для этого первую ложку каши нужно было бросить за окно. А еще оставить на ночь миску с кутьей на отдельном столе специально для Зюзи. И неважно, что каша оставалась нетронутой: считалось, что бог зимы все равно ее отведал.

К Зюзе нужно относиться с уважением, не нарушая его покой в лесу. Нельзя вести себя дерзко и самоуверенно. Иначе накажет, запутав следы, нагнав вьюгу и метель.

В общем, помним: белорусского бога зимы нужно уважать и угощать, самим же при этом не перебрать с горячительным, то есть не «назюзюкацца».

Современная резиденция Зюзи, которого называют Поозерским, находится в одной из агроусадеб Поставского района. Сюда в новогодние праздники едут люди со всей Беларуси. Тем более что местный Зюзя вовсе не страшный: угощает гостей чаем и пряниками.

Кто такие «валачобнікі»

Это сейчас наступление Нового года отмечается в ночь на 1 января. В дохристианское время на территории Беларуси это делали весной. Люди ориентировались на день весеннего равноденствия.

Желанными гостями в каждом доме были «валачобнікі». Они пели, танцевали, желали добра и достатка, всячески нахваливая хозяина за его труд и мудрость, хозяйку – за гостеприимство. Не зайти в какую-либо хату – значит, обидеть хозяев.

«Валачобнікаў» одаривали, как правило, продуктами с собственного подворья: сыром, яйцами, колбасами.

Церкви подобные обряды не очень нравились, потому что были языческими.

К началу XVII века празднование Нового года окончательно перенесли на зиму и увязали это с Рождеством Христовым.

А у людей на территории Беларуси появился новый праздник, который длился с вечера перед Рождеством и до Крещения, – коляды.

«Валачобнікі» превратились в «калядоўшчыкаў», сохранив традицию устраивать веселье на старый лад: надевать маски, обходить дома с песнями, танцами и добрыми пожеланиями.

Что белорусы ставили на новогодний стол

Коляды считались особым праздником, к которому готовились заранее. В доме тщательно прибирались. Хозяйки запасались продуктами. К этому дню было принято заколоть свинью, чтобы была «свежаніна».

Одним из основных новогодних блюд была кутья, которая символизировала возрождение. Ее делали трижды.

Первая кутья подавалась в канун Рождества. Она была, как правило, постная. Ее готовили из ячменя или перловки. Могли добавить грибы либо мед и изюм. Но обязательно без масла. Пекли блины, но тоже постные.

На Новый год готовили скоромную (щедрую, богатую) кутью. Считалось, чем богаче состав каши, тем лучше и урожайнее будет следующий год.

Помимо кутьи на столе были мясо, рыба, сыр, грибы, блины, оладьи, кисели, узвары, сбитни, а также в изобилии сладости.

Третью кутью подавали перед Крещением. Она вновь была постной.

За столом вспоминали предков. Им же ставили отдельную тарелку с едой на окно.

Самый добрый из драконов

Ну а в завершение – все же о Драконе. В белорусском варианте это Цмок. От слова «смактаць» – «высасывать, осушать».

Одна из популярных версий связывает название с ужом, который, согласно белорусскому фольклору, мог пробираться в хлев и «смактаць» коровье молоко.

В некоторых местах «цмокам» называют радугу над озером. Она как будто впитывает в себя всю воду.

Живет Цмок в водоеме, но может и на сушу выбраться. При этом наш дракон не кровожадный. И это не Змей Горыныч, который похищает девушек и сжигает огнем города и деревни. Цмок хотя и грозный, но мудрый змей.

Фольклористы описывают Цмока как неторопливое, рассудительное, но при этом целеустремленное существо, которое любит водные процедуры.

К людям белорусский дракон относится без явной агрессии и недоброжелательности, иногда даже помогает им. Но нам относиться к Цмоку все же нужно осторожно, с почтением.

В Беларуси немало мест, связанных с этим мифическим персонажем, но главным все же считается Лепель.

Этим город обязан классику белорусской литературы Владимиру Короткевичу. В романе «Хрыстос прызямліўся ў Гародні» он описывал, что в Средневековье цмоки обитали именно в Лепельском озере.

Местные жители решили воспользоваться подсказкой – и с 2013 года на берегу озера стоит памятник водяному духу. На вид он совсем нестрашный. Туристы любят обниматься и фотографироваться с лепельским змеем. Говорят, это приносит деньги и удачу.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com