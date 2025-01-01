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Украина получила новейший скоростной дрон-невидимку

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  • 1.01.2025, 19:27
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Украина получила новейший скоростной дрон-невидимку

ГУР поделилось подробностями.

Украинские разведчики получили новейший скоростной дрон-невидимку «Hazard», в состав которого входят десять дронов-камикадзе. Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

«Воины ГУР МО Украины получили новогодние подарки от американской благотворительной организации «Help Heroes of Ukraine» - уникальный беспилотный авиационный комплекс «Hazard» и автомобиль HMMWV», - сказано в сообщении.

Отмечается, что комплекс «Hazard» разработан компанией «War Hawk» в его состав входят: десять дронов-камикадзе, пусковое оборудование, пульт управления.

«Конструкция беспилотника создана из композитных материалов, что позволяет оставаться невидимым для вражеских средств радиоэлектронной борьбы. Бесшумная работа дрона в воздухе обеспечивает его максимальную скрытность. Беспилотники «Hazard» способны преодолевать значительное расстояние. В зависимости от задачи, дроны могут быть оснащены боевыми частями различной мощности для уничтожения наземных объектов противника», - отмечают в ГУР.

Сказано, что этот подарок усилит украинских военных разведчиков.

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