Умерла курица, которая несла Путину золотые яйца 3 Иван Яковина

1.01.2025, 19:49

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Иван Яковина

Это не абстрактное «поражение России».

Если бы 1 января 2022 года кто-то сказал Путину, что ровно через три года экспорт газа из России в ЕС и огромный поток денег в обратном направлении полностью остановятся, то он бы, вероятно, даже не начал большую войну.

Газпром — это практически его личная компания, его деньги, его богатство. Ее убыточность и вполне реальное банкротство для Путина — это не абстрактное «поражение России», это украденное лично у него семейное состояние. В значительной степени вторжение затевалось ради того, чтобы взять под контроль украинскую ГТС и больше не платить Нафтогазу за транзит.

Но все пошло наперекосяк.

Прекращение поставок газа в Европу — это громадное личное поражение Владимира Путина — человека жадного и любящего роскошь. Важность этого события куда выше, чем кажется на первый взгляд. Сдохла сегодня любимая курочка, которая несла ему золотые яйца.

Конечно, нищим он не останется, есть еще его личная нефтяная компания Сургутнефтегаз и много чего еще, но все-таки Газпром был главным и самым важным в этом ряду.

Иван Яковина, «Фейсбук»

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