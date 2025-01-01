Нас ждут увлекательные приключения

Нас ждут увлекательные приключения1
- 1.01.2025, 20:12
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Основные «новации».
Итак, поскольку Дед Мороз накануне 2025 года сбил ракетой «земля-воздух» небесную упряжку Санта-Клауса, нас ждут увлекательные дальнейшие приключения в наступающем году.
Перечислю лишь основные «новации»:
1. Январь. Президент США Дональд Трамп заявляет о том, что начинает формирование новой коалиции государств, которая должна привести войну в Украине к окончанию.
2. Февраль. Начало радикального расширения дроновой войны в 2025 году. К «дроновой коалиции» (16 стран) присоединяются еще 10 стран, в том числе Япония и Южная Корея. Коалиция берет на себя обязательство поставить в 2025 году не 1 млн дронов Украине, а 3 млн., чтобы достичь 3-кратного превышения возможностей производства дронов в РФ. Активное освоение ИИ в дроновой войне.
3. Март. Украина получает ракеты Томагавк. Ракетная война приобретает новый характер.
4. Апрель. Российская армия предпринимает попытку окружения Запорожья. Наступление не приводит к результату.
5. Май. НАТО и США принимают скоординированное решение перебросить на территорию стран «восточного фланга» 450 самолетов, а также базируют в Польше, Швеции и Румынии ракетные комплексы. Создание многократного превосходства на восточном фланге. Владимир Путин дислоцирует ракеты с ядерными зарядами в Беларуси.
6. Июнь. Саммит НАТО в Гааге. Принимается решение о квотах размещения военных специалистов стран НАТО в Украине в рамках подготовки к вступлению в альянс. Общая численность планируемого контингента – 100 тыс.военнослужащих.
7. Июль. В связи с отсутствием перспектив переговоров о мире США и страны глобального альянса начинают обсуждение введения «иракских санкций» против РФ: «нефть только в обмен на продовольствие и медикаменты».
8. Август. Президент США Трамп объявляет о радикальном расширении «вторичных санкций». Создается международная комиссия по контролю за экспортом-импортом РФ, располагающая полномочиями преследовать любые торговые операции, не согласованные с Комиссией. В Комиссию входят представители финансовых разведок 45 стран.
9. Сентябрь. Альянс Северных стран при поддержке НАТО принимает решение блокировать российское судоходство в Балтийском море. Вводятся санкции «нефть только по бартеру».
10. Октябрь. Дональд Трамп делает предложение и.о. Президента РФ Сергею Собянину встретиться на полях саммита G20 в Южной Африке в ноябре.
11. Ноябрь. Начало переговоров о завершении войны.
12, Декабрь. Санта-Клаус приветствует детей Центральной Европы.
Таковы примерно наши предложения со стороны Санта-Клауса. Если же в октябре 2025 года встреча Санта-Клауса с Дедом Морозом не состоится, то начнется реализация второй части плана «Как остановить войну за 24 месяца».
Александр Морозов, «Фейсбук»