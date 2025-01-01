Нас ждут увлекательные приключения 1 1.01.2025, 20:12

3,818

Александр Морозов

Основные «новации».

Итак, поскольку Дед Мороз накануне 2025 года сбил ракетой «земля-воздух» небесную упряжку Санта-Клауса, нас ждут увлекательные дальнейшие приключения в наступающем году.

Перечислю лишь основные «новации»:

1. Январь. Президент США Дональд Трамп заявляет о том, что начинает формирование новой коалиции государств, которая должна привести войну в Украине к окончанию.

2. Февраль. Начало радикального расширения дроновой войны в 2025 году. К «дроновой коалиции» (16 стран) присоединяются еще 10 стран, в том числе Япония и Южная Корея. Коалиция берет на себя обязательство поставить в 2025 году не 1 млн дронов Украине, а 3 млн., чтобы достичь 3-кратного превышения возможностей производства дронов в РФ. Активное освоение ИИ в дроновой войне.

3. Март. Украина получает ракеты Томагавк. Ракетная война приобретает новый характер.

4. Апрель. Российская армия предпринимает попытку окружения Запорожья. Наступление не приводит к результату.

5. Май. НАТО и США принимают скоординированное решение перебросить на территорию стран «восточного фланга» 450 самолетов, а также базируют в Польше, Швеции и Румынии ракетные комплексы. Создание многократного превосходства на восточном фланге. Владимир Путин дислоцирует ракеты с ядерными зарядами в Беларуси.

6. Июнь. Саммит НАТО в Гааге. Принимается решение о квотах размещения военных специалистов стран НАТО в Украине в рамках подготовки к вступлению в альянс. Общая численность планируемого контингента – 100 тыс.военнослужащих.

7. Июль. В связи с отсутствием перспектив переговоров о мире США и страны глобального альянса начинают обсуждение введения «иракских санкций» против РФ: «нефть только в обмен на продовольствие и медикаменты».

8. Август. Президент США Трамп объявляет о радикальном расширении «вторичных санкций». Создается международная комиссия по контролю за экспортом-импортом РФ, располагающая полномочиями преследовать любые торговые операции, не согласованные с Комиссией. В Комиссию входят представители финансовых разведок 45 стран.

9. Сентябрь. Альянс Северных стран при поддержке НАТО принимает решение блокировать российское судоходство в Балтийском море. Вводятся санкции «нефть только по бартеру».

10. Октябрь. Дональд Трамп делает предложение и.о. Президента РФ Сергею Собянину встретиться на полях саммита G20 в Южной Африке в ноябре.

11. Ноябрь. Начало переговоров о завершении войны.

12, Декабрь. Санта-Клаус приветствует детей Центральной Европы.

Таковы примерно наши предложения со стороны Санта-Клауса. Если же в октябре 2025 года встреча Санта-Клауса с Дедом Морозом не состоится, то начнется реализация второй части плана «Как остановить войну за 24 месяца».

Александр Морозов, «Фейсбук»

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com