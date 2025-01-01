Ученые изобрели для мышей специальные очки 1.01.2025, 20:33

Они помогут исследовать мозг грызунов.

Исследователи из Корнелльского университета разработали гарнитуру виртуальной реальности для лабораторных мышей, которая позволяет изучать активность мозга грызунов при путешествии по виртуальной среде. Устройство MouseGoggles собрано из недорогих компонентов, включая дисплеи от умных часов, пишет «Хайтек».

По словам соавтора исследования Мэтью Айзексона, команде удалось собрать устройство из готовых деталей, не проектируя ничего с нуля. «Как оказалось, идеальный размер дисплея для мышиной гарнитуры VR уже существовал в смарт-часах», — отметил ученый.

Для проверки эффективности устройства исследователи провели эксперимент, в котором показывали мышам изображение приближающегося темного пятна, имитирующего нападение хищника. В отличие от традиционных установок с большими экранами, в очках виртуальной реальности мыши активно реагировали на угрозу.

Ученые планируют развивать технологию дальше, создав мобильную версию для более крупных лабораторных животных, таких, как крысы. В перспективе исследователи намерены добавить в виртуальную среду эффекты и для других органов чувств, включая вкус и обоняние.

Эксперименты в VR помогут лучше изучить работу мозга млекопитающих: животные остаются в стабильном положении для сбора данных, но при этом реагируют на внешние раздрожители в контролируемой среде. Эти эксперименты могут привести к новым открытиям в изучении, например, таких заболеваний, как болезнь Альцгеймера.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com