Зеленский: Это одно из главных поражений Путина
- 1.01.2025, 20:34
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У мафиозных политиков начнется истерика.
Прекращение транзита газа из страны-агрессора РФ в Европу через территорию Украины — одно из самых больших поражений Москвы и российского диктатора Владимира Путина.
Соответствующее мнение 1 января 2025 года высказал президент Украины Владимир Зеленский в своем официальном Telegram-канале.
«Когда Путину подарили власть в России более 25 лет назад, ежегодная прокачка газа через территорию Украины в Европу составляла 130+ миллиардов кубов. Сегодня транзит российского газа — 0. Это одно из самых больших поражений Москвы. Превращение энергоносителей в оружие и циничный энергетический шантаж партнеров —это то, что лишило Россию наиболее привлекательного для нее и географически доступного рынка», — написал глава украинского государства.
По мнению Зеленского, общая задача Украины и стран Европы — оказать помощь Молдове, чья энергетическая система оказалась в сложной ситуации из-за прекращения транзита российского газа.
«Учитывая обстоятельства, абсолютное большинство стран Европы к таким изменениям успешно адаптировалось. Сегодня наша общая задача — поддержать Молдову в период энергетической трансформации. Также мы должны выдержать истерику некоторых европейских политиков, предпочитающих мафиозные схемы с Москвой прозрачной энергетической политике», — заявил президент Украины.