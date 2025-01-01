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Зеленский: Это одно из главных поражений Путина

  • 1.01.2025, 20:34
  • 2,886
Зеленский: Это одно из главных поражений Путина
Владимир Зеленский

У мафиозных политиков начнется истерика.

Прекращение транзита газа из страны-агрессора РФ в Европу через территорию Украины — одно из самых больших поражений Москвы и российского диктатора Владимира Путина.

Соответствующее мнение 1 января 2025 года высказал президент Украины Владимир Зеленский в своем официальном Telegram-канале.

«Когда Путину подарили власть в России более 25 лет назад, ежегодная прокачка газа через территорию Украины в Европу составляла 130+ миллиардов кубов. Сегодня транзит российского газа — 0. Это одно из самых больших поражений Москвы. Превращение энергоносителей в оружие и циничный энергетический шантаж партнеров —это то, что лишило Россию наиболее привлекательного для нее и географически доступного рынка», — написал глава украинского государства.

По мнению Зеленского, общая задача Украины и стран Европы — оказать помощь Молдове, чья энергетическая система оказалась в сложной ситуации из-за прекращения транзита российского газа.

«Учитывая обстоятельства, абсолютное большинство стран Европы к таким изменениям успешно адаптировалось. Сегодня наша общая задача — поддержать Молдову в период энергетической трансформации. Также мы должны выдержать истерику некоторых европейских политиков, предпочитающих мафиозные схемы с Москвой прозрачной энергетической политике», — заявил президент Украины.

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