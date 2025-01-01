Белорусы стали меньше ездить в Литву

Белорусы стали меньше ездить в Литву1
- 1.01.2025, 20:38
Разница между 2023 и 2024 годами значительная.
Согласно данным литовской Государственной службы охраны границы, в прошлом году было зарегистрировано около 1,5 миллиона пересечений границы белорусами, в 2023 году — около 2,6 миллиона, а в 2022 году границу пересекли около 1,7 миллиона белорусов, пишет LRT со ссылкой на BNS.
По мнению министра внутренних дел Литвы Владислава Кондратовича, такие цифры могут быть связаны с уменьшением числа белорусов на литовском рынке труда, закрытием части пограничных пунктов с Беларусью и другими мерами, которые усилили контроль при въезде в страну (например, запрет на въезд на авто с белорусскими номерами).
На данный момент на границе Литвы и Беларуси действуют пункты пропуска «Каменный Лог» и «Бенякони».
Согласно данным Департамента миграции, на 1 декабря прошлого года вид на жительство в Литве имели 59 тысяч граждан Беларуси.
В МВД Литвы отметили, что пока не собираются смягчать ограничения.