закрыть
1 января 2025, среда, 21:13
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Белорусы стали меньше ездить в Литву

1
  • 1.01.2025, 20:38
Белорусы стали меньше ездить в Литву

Разница между 2023 и 2024 годами значительная.

Согласно данным литовской Государственной службы охраны границы, в прошлом году было зарегистрировано около 1,5 миллиона пересечений границы белорусами, в 2023 году — около 2,6 миллиона, а в 2022 году границу пересекли около 1,7 миллиона белорусов, пишет LRT со ссылкой на BNS.

По мнению министра внутренних дел Литвы Владислава Кондратовича, такие цифры могут быть связаны с уменьшением числа белорусов на литовском рынке труда, закрытием части пограничных пунктов с Беларусью и другими мерами, которые усилили контроль при въезде в страну (например, запрет на въезд на авто с белорусскими номерами).

На данный момент на границе Литвы и Беларуси действуют пункты пропуска «Каменный Лог» и «Бенякони».

Согласно данным Департамента миграции, на 1 декабря прошлого года вид на жительство в Литве имели 59 тысяч граждан Беларуси.

В МВД Литвы отметили, что пока не собираются смягчать ограничения.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Продолжаем верить
Продолжаем верить Наталья Радина
Мы – везде. Они – нигде
Мы – везде. Они – нигде Ирина Халип
Кремль умоляет Токаева все скрыть
Кремль умоляет Токаева все скрыть Роман Свитан
Надежду не победить
Надежду не победить Александр Роднянский