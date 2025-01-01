ФБР расследует наезд автомобиля в Новом Орлеане как теракт 1.01.2025, 20:50

Погибли как минимум 10 человек.

В Новом Орлеане автомобиль влетел в толпу во время празднования Нового года. ФБР расследует инцидент как террористический акт.

Об этом заявил президент США Джо Байден, сообщает сайт Белого дома.

Президент США заявил, что с раннего утра руководство федеральных правоохранительных органов и его команда внутренней безопасности информируют его об ужасном случае, который произошел ночью в Новом Орлеане.

«ФБР берет на себя руководство расследованием и расследует этот инцидент как террористический акт», - подчеркнул Байден.

Он также выразил благодарность за смелую и быструю реакцию местных правоохранительных органов в предотвращении еще большего количества смертей и травм.

«Я приказал своей команде обеспечить доступность всех ресурсов, поскольку федеральные, государственные и местные правоохранительные органы упорно работают над тем, чтобы как можно быстрее разобраться в том, что произошло, и убедиться, что никакой угрозы не осталось», - заявил президент.

Байден добавил, что будет получать обновления в течение дня и предоставит больше информации, когда она станет доступной.

«А пока сердцем погибшим и их семьям, которые просто пытались отметить праздник. Нет оправдания любому насилию, и мы не будем терпеть никаких нападений на любое сообщество нашей нации», - подытожил он.

Напомним, что сегодня, 1 января, в Новом Орлеане пикап влетел в толпу людей, которые праздновали Новый год. Известно, что погибли 10 человек, а еще 30 получили ранения.

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