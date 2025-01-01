Экс-глава Нацбанка перенес две серьезные операции 1.01.2025, 21:03

Станислав Богданкевич

Они связаны с онкологией.

Экс-глава Нацбанка Беларуси, последовательный критик действующего режима Станислав Богданкевич 1 января исполнилось 88 лет. Он рассказал «Кулуарам», что в прошлом году лежал в больнице после двух операций по онкоболезни, и порассуждал о ситуации в экономике.

По словам Богданкевича, в 2024 году он перенес две операции в связи с «онкологией».

— Были две серьезные операции, лежал в больнице. Как будто бы все прошло нормально, но некоторые осложнения после операции были. <…> Общая слабость еще порой накрывает, но уже получше. Похудел сильно. Сейчас начал понемногу набирать вес, — рассказал он.

Оперировали бывшего председателя Нацбанка в феврале-марте 2024 года в городском онкодиспансере, заболевание же обнаружили в лечкомиссии.

Кроме того, Богданкевичу предстоит операция на зрение:

— Скоро операцию на глазу будут делать. У меня глаукома уже десятки лет. Один глаз давно просел, а во втором хотят кое-что подправить. На 9 января назначили операцию. <…> Надеюсь, левый глаз мне поправят. Правый, говорят врачи, тоже можно было бы сделать, но там у меня глаукома, сетчатка полетела…

Также он высказался о ситуации в белорусской экономике:

— Мы фактически находимся на содержании у Российской Федерации. Хорошо это или плохо? Я считаю, что плохо. А Лукашенко — что хорошо. На мой взгляд, мы могли бы быть самостоятельной страной, как та же Финляндия, Швеция. Разве мы менее талантливы? Разве мы второго сорта народ? Белорусы многое могут. Мы могли бы и информационные технологии развивать — у нас много толковых программистов, многие из которых, правда, уже поуезжали, — добавил он.

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