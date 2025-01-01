Азербайджан вызвал в МИД посла Ирана

Азербайджан вызвал в МИД посла Ирана2
- 1.01.2025, 21:12
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Ему выставили требование.
Азербайджан вызвал в МИД временного поверенного в делах посольства Ирана в стране Сейеда Джафара Агайи Марьяна, потребовав прекратить провокации в свой адрес, сообщается на сайте ведомства.
Поводом стали «оскорбительные высказывания» в адрес Азербайджана и президента страны Ильхама Алиева, сделанные представителем верховного лидера Ирана по провинции Ардебиль, имамом-джума Ардебиля Сейедом Хасаном Амели. Эти слова он сказал во время встречи 29 декабря. Мероприятие показали в эфире одного из каналов Организации радио и телевидения Ирана.
Также Баку выразил недовольство тем, что «в последнее время среди жителей Ирана идет серьезное разжигание антиазербайджанских настроений».
Такая пропаганда противоречит духу двусторонних отношений и задачам, поставленным перед странами, заявили в МИДе. В связи со случившимся Азербайджан выразил Ирану решительный протест.