В Беларуси вырос дорожный налог
- 1.01.2025, 21:27
Cуммы, актуальные в наступившем году.
В Беларуси с 1 января 2025 года повышены ставки транспортного налога. Эта мера коснулась как физических, так и юридических лиц.
Изменения в Налоговый кодекс опубликованы на Национальном правовом интернет-портале, пишет tochka.by.
Ставки для физических лиц
За легковой автомобиль, имеющий разрешенную массу:
не более 1,5 т (а также за авто, в отношении которого отсутствует информация о разрешенной максимальной массе) – Br70
от 1,5 до 1,75 т – Br92
от 1,75 до 2 т – Br116
от 2 до 2,25 т – Br138
от 2,25 до 2,5 т – Br161
от 2,5 до 3 т – Br183
более 3 т – Br253.
За прицеп с разрешенной максимальной массой:
не более 0,75 т – Br46
более 0,75 т – Br253.
За прицеп-дачу (караван) – Br46.
За грузовой автомобиль, автомобиль-тягач, грузопассажирский автомобиль, имеющие разрешенную максимальную массу:
не более 2,5 т – Br183
от 2,5 до 3,5 т – Br 391
от 3,5 до 12 т – Br507
более 12 т – Br575.
За автобус с числом посадочных мест:
до 20 включительно – Br276
от 21 до 40 включительно – Br391
свыше 40 – Br507.
За мотоцикл – Br46.
Ставки для организаций
За легковой автомобиль, имеющий разрешенную максимальную массу:
не более 1 т – Br183
от 1 до 2 т – Br237
от 2 до 3 т – Br289
более 3 т – Br368.
За грузовой автомобиль, автомобиль-тягач, грузопассажирский автомобиль, имеющие разрешенную максимальную массу:
не более 2,5 т – Br315
от 2,5 до 3,5 т – Br447
от 3,5 до 12 т – Br578
более 12 т – Br658.
За автобус с числом посадочных мест:
до 20 включительно – Br315
от 21 до 40 включительно – Br447
свыше 40 – Br578.
За мотоцикл – Br79.
Напомним, что налог платится за предыдущий год. Это значит, что в 2025-м взнос нужно уплатить за минувшие 12 месяцев.