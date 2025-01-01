В Беларуси вырос дорожный налог 1.01.2025, 21:27

Cуммы, актуальные в наступившем году.

В Беларуси с 1 января 2025 года повышены ставки транспортного налога. Эта мера коснулась как физических, так и юридических лиц.

Изменения в Налоговый кодекс опубликованы на Национальном правовом интернет-портале, пишет tochka.by.

Ставки для физических лиц

За легковой автомобиль, имеющий разрешенную массу:

не более 1,5 т (а также за авто, в отношении которого отсутствует информация о разрешенной максимальной массе) – Br70

от 1,5 до 1,75 т – Br92

от 1,75 до 2 т – Br116

от 2 до 2,25 т – Br138

от 2,25 до 2,5 т – Br161

от 2,5 до 3 т – Br183

более 3 т – Br253.

За прицеп с разрешенной максимальной массой:

не более 0,75 т – Br46

более 0,75 т – Br253.

За прицеп-дачу (караван) – Br46.

За грузовой автомобиль, автомобиль-тягач, грузопассажирский автомобиль, имеющие разрешенную максимальную массу:

не более 2,5 т – Br183

от 2,5 до 3,5 т – Br 391

от 3,5 до 12 т – Br507

более 12 т – Br575.

За автобус с числом посадочных мест:

до 20 включительно – Br276

от 21 до 40 включительно – Br391

свыше 40 – Br507.

За мотоцикл – Br46.

Ставки для организаций

За легковой автомобиль, имеющий разрешенную максимальную массу:

не более 1 т – Br183

от 1 до 2 т – Br237

от 2 до 3 т – Br289

более 3 т – Br368.

За грузовой автомобиль, автомобиль-тягач, грузопассажирский автомобиль, имеющие разрешенную максимальную массу:

не более 2,5 т – Br315

от 2,5 до 3,5 т – Br447

от 3,5 до 12 т – Br578

более 12 т – Br658.

За автобус с числом посадочных мест:

до 20 включительно – Br315

от 21 до 40 включительно – Br447

свыше 40 – Br578.

За мотоцикл – Br79.

Напомним, что налог платится за предыдущий год. Это значит, что в 2025-м взнос нужно уплатить за минувшие 12 месяцев.

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