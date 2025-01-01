Как мир встретил Новый год 4 1.01.2025, 21:58

3,694

Яркий фоторепортаж из разных концов планеты.

BBC подготовила яркий фоторепортаж о том, как мир встречал Новый год.

В Испании на Новый год принято отсчитывать дюжину виноградин и съедать по одной с каждым ударом часов (или колокола) в полночь.

В Дании дружелюбие к соседям под Новый год принято выражать, вдребезги разбивая об их входную дверь тарелку.

В странах Латинской Америки Новый год принято встречать в нижнем белье ярких, кричащих цветов: считается, что желтое белье в наступающем году обещает своему носителю богатство, а красное — любовь.

На Филиппинах люди встречают праздник в окружении круглых предметов, напоминающих о металлических монетах — например, носят одежду в горошек и едят круглый виноград.

Лондон встретил новый год огромным — самым большим в этом году в Европе — фейерверком в традиционном месте, на колесе обозрения London Eye. 12-минутный фейерверк давали в сочетании с музыкой и световым шоу.

Через три часа после Британии Новый год, заглянув по дороге в Исландию, добрался до Южной Америки — она, как известно, расположена восточнее Северной. В Рио-де-Жанейро красочный фейерверк устроили на знаменитом пляже Копакабана.

Первыми на планете Новый год встречают жители атолла, входящего в тихоокеанский архипелаг Кирибати, неподалеку от которого проходит международная линия перемены дат, но первые массовые фейерверки всегда запускают в Сиднее

В новозеландском городе Окленде особенно впечатляюще выглядели фейерверки, запущенные с местной телебашни

Чтобы своими глазами увидеть знаменитые сиднейские фейерверки, тысячи людей часами стоят под палящим солнцем (в Южном полушарии в разгаре лето)...

... но результат явно оправдывает ожидания

В сельских районах Китая на Новый год играют на традиционном лушене — духовом инструменте, изготавливаемом из тростника

Жителям Пекина на больших экранах транслировали новогоднее обращение председателя КНР Си Цзиньпина

Здание столичной мэрии в Токио подсветили изображением Солнца, восходящего над священной для японцев горой Фудзи

На Тайване Новый год встречают в условиях растущей напряженности, вызванной притязаниями Пекина

В Токио по случаю наступления нового года в полночь по местному времени традиционно звонят в огромный колокол храма Токудай-дзи

В Южной Корее новый год встречают в условиях траура по жертвам воскресной авиакатастрофы, так что публичные гуляния отменили, и традиционный удар колокола в павильоне Босингак в центре Сеула на этот раз звучал почти в тишине

Буддийские монахи молятся в храме в провинции Накхон-Саван, к северу от Бангкока

В таких нарядах традиционно танцуют жительницы Индонезии, на курортном острове Бали

Фейерверки в Бангкоке

Пара встречает новый год на пляже в индийском Мумбаи

Новогоднее световое шоу на самом высоком в мире небоскребе Бурдж-Халифа в Дубае

Новогоднее световое шоу на самом высоком в мире небоскребе Бурдж-Халифа в Дубае

Улица Истикляль в Стамбуле

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com