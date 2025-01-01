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Как мир встретил Новый год

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  • 1.01.2025, 21:58
  • 3,694
Как мир встретил Новый год

Яркий фоторепортаж из разных концов планеты.

BBC подготовила яркий фоторепортаж о том, как мир встречал Новый год.

В Испании на Новый год принято отсчитывать дюжину виноградин и съедать по одной с каждым ударом часов (или колокола) в полночь.

В Дании дружелюбие к соседям под Новый год принято выражать, вдребезги разбивая об их входную дверь тарелку.

В странах Латинской Америки Новый год принято встречать в нижнем белье ярких, кричащих цветов: считается, что желтое белье в наступающем году обещает своему носителю богатство, а красное — любовь.

На Филиппинах люди встречают праздник в окружении круглых предметов, напоминающих о металлических монетах — например, носят одежду в горошек и едят круглый виноград.

Лондон встретил новый год огромным — самым большим в этом году в Европе — фейерверком в традиционном месте, на колесе обозрения London Eye. 12-минутный фейерверк давали в сочетании с музыкой и световым шоу.
Через три часа после Британии Новый год, заглянув по дороге в Исландию, добрался до Южной Америки — она, как известно, расположена восточнее Северной. В Рио-де-Жанейро красочный фейерверк устроили на знаменитом пляже Копакабана.
Первыми на планете Новый год встречают жители атолла, входящего в тихоокеанский архипелаг Кирибати, неподалеку от которого проходит международная линия перемены дат, но первые массовые фейерверки всегда запускают в Сиднее
В новозеландском городе Окленде особенно впечатляюще выглядели фейерверки, запущенные с местной телебашни
Чтобы своими глазами увидеть знаменитые сиднейские фейерверки, тысячи людей часами стоят под палящим солнцем (в Южном полушарии в разгаре лето)...
... но результат явно оправдывает ожидания
В сельских районах Китая на Новый год играют на традиционном лушене — духовом инструменте, изготавливаемом из тростника
Жителям Пекина на больших экранах транслировали новогоднее обращение председателя КНР Си Цзиньпина
Здание столичной мэрии в Токио подсветили изображением Солнца, восходящего над священной для японцев горой Фудзи
На Тайване Новый год встречают в условиях растущей напряженности, вызванной притязаниями Пекина
В Токио по случаю наступления нового года в полночь по местному времени традиционно звонят в огромный колокол храма Токудай-дзи
В Южной Корее новый год встречают в условиях траура по жертвам воскресной авиакатастрофы, так что публичные гуляния отменили, и традиционный удар колокола в павильоне Босингак в центре Сеула на этот раз звучал почти в тишине
Буддийские монахи молятся в храме в провинции Накхон-Саван, к северу от Бангкока
В таких нарядах традиционно танцуют жительницы Индонезии, на курортном острове Бали
Фейерверки в Бангкоке
Пара встречает новый год на пляже в индийском Мумбаи
Новогоднее световое шоу на самом высоком в мире небоскребе Бурдж-Халифа в Дубае
Новогоднее световое шоу на самом высоком в мире небоскребе Бурдж-Халифа в Дубае
Улица Истикляль в Стамбуле
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