Стали известны подробности атаки дронов ВСУ на нефтебазу в Смоленской области 1.01.2025, 22:03

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Объект атаковали 11 дронов.

Telegram-канал ASTRA выяснила подробности вчерашней атаки украинских БПЛА на нефтебазу «Роснефть Смоленскнефтепродукт» в Ярцево Смоленской области. По данным источников в экстренных службах региона, в результате атаки 11 дронов были повреждены два резервуара с нефтепродуктами объемом 700 кубометров.

В одном из них был бензин, в другом — дизельное топливо. Резервуары, по данным источников, были заполнены не полностью. Они загорелись.

Атаку на нефтебазу ранее подтвердил губернатор Смоленской области.

Пострадавших не было. Жители близлежащих домов были эвакуированы.

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