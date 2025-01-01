закрыть
2 января 2025, четверг, 0:50
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Стали известны подробности атаки дронов ВСУ на нефтебазу в Смоленской области

  • 1.01.2025, 22:03
  • 6,658
Стали известны подробности атаки дронов ВСУ на нефтебазу в Смоленской области

Объект атаковали 11 дронов.

Telegram-канал ASTRA выяснила подробности вчерашней атаки украинских БПЛА на нефтебазу «Роснефть Смоленскнефтепродукт» в Ярцево Смоленской области. По данным источников в экстренных службах региона, в результате атаки 11 дронов были повреждены два резервуара с нефтепродуктами объемом 700 кубометров.

В одном из них был бензин, в другом — дизельное топливо. Резервуары, по данным источников, были заполнены не полностью. Они загорелись.

Атаку на нефтебазу ранее подтвердил губернатор Смоленской области.

Пострадавших не было. Жители близлежащих домов были эвакуированы.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Продолжаем верить
Продолжаем верить Наталья Радина
Мы – везде. Они – нигде
Мы – везде. Они – нигде Ирина Халип
Кремль умоляет Токаева все скрыть
Кремль умоляет Токаева все скрыть Роман Свитан
Надежду не победить
Надежду не победить Александр Роднянский