Можно ли хранить оставшиеся новогодние салаты на балконе? 1 1.01.2025, 22:08

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Вот сколько часов они «живут».

«Не трогай, это на Новый год». Наверняка каждый из нас хотя бы раз слышал эту фразу перед праздниками. А потом оказывается, что еды осталось слишком много и она просто не помещается в холодильнике, пишет telegraf.news. Можно ли в таком случае вынести ее на балкон?

Новый год — это время, когда наши холодильники лопаются по швам. Мы кладем в них торты, супы, салаты и холодные закуски — и в результате там совсем не остается места.

Наверняка вы хотя бы раз стояли на кухне несколько минут и думали, куда бы втиснуть эту кастрюлю или какую-нибудь миску с салатом. Поэтому во время праздников многие выносят еду на балкон. По логике, на улице снег и холодно поэтому теоретически еда не имеет права испортиться, если создать ей такие же условия, как в холодильнике.

Оказывается, все обстоит с точностью до наоборот. Если вынести продукты на балкон или улицу, они могут испортится еще быстрее. Зимой температура довольно капризна. Например, в одно время суток вы можете увидеть на термометре +3 градуса, а вечером уже будет +10. Тем более, что в последние годы погода в Беларуси преподносит много сюрпризов.

А в ситуации, когда на улице светит солнце, продукты будут нагреваться. Через несколько часов температура может значительно снизиться, и тогда еда остынет. Такие скачки температуры тоже не лучшим образом скажутся на вкусе и запахе блюда.

Таким образом, такие перепады и условия не подходят для хранения продуктов. Если съесть такое блюдо позже, могут возникнуть проблемы с желудком.

А еще на балконе в блюдо могут попасть насекомые, птицы или мыши (или их отходы). Поэтому лучше не рисковать и попытаться максимально вместить все в холодильник, а остальное съесть. В крайнем случае, придется выбросить какое-нибудь блюдо.

Сколько «живут» салаты?

По данным Роспотребнадзора, салаты из сырых и вареных овощей до заправки майонезом могут храниться 18 часов, а после заправки — максимум 12.

Салаты с мясом, птицей и копченостями стоит съесть в промежутке 12 часов после приготовления.

А вот если вы решили в блюдо добавить варёные яйца то время жизни салата сокращается до 6 часов. Салаты из маринованных, соленых, квашеных овощей живут дольше всего — 36 часов.

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