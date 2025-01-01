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В Тбилиси в новогоднюю ночь прошел необычный протест

  • 1.01.2025, 22:11
  • 2,902
В Тбилиси в новогоднюю ночь прошел необычный протест

Люди танцевали и поздравляли друг друга.

Вчера, 31 декабря, протестующие в центре Тбилиси разместили на проспекте Руставели столы и принесли с собой угощения в честь Нового года, фотографии праздничного стола публикует Paper Kartuli.

На кадрах можно увидеть фрукты, сладости, напитки. NewsGeorgia передает, что некоторые участники акции пришли с вином. Люди пели, танцевали и поздравляли друг друга.

На митинге была и легитимный президент Грузии Саломе Зурабишвили, активно поддерживающая протестующих.

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