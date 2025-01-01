Что изменилось в Беларуси с 1 января 1.01.2025, 22:55

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Ряд нововведений.

Именно с 1 января 2025 года в Беларуси вступают в силу изменения и поправки в некоторые кодексы, ключевые законы и правительственные постановления. Они повлияют на привычную жизнь самых разных слоёв населения – от детей до пенсионеров, причём как в самой Беларуси, так и тех, кто проживает за рубежом, пишет telegraf.news.

Повышенные штрафы и налоги

В конце года правительство традиционно пересматривает размер базовой величины. С 1 января она вырастет на 2 рубля (или на 5%) и составит 42 рубля.

Поскольку из этого показателя рассчитывается размер ряда пособий, стипендий, а также налогов, сборов и штрафов, в том числе, по линии ГАИ, с ростом базовой, соответственно, подрастут и они. Это повышение было заложено в республиканский бюджет на 2025 год. В частности, налогов в этом году правительство планирует собрать с белорусов на 14,6% больше, чем в 2024-м.

Кстати, ряд налоговых льгот как для юридических, так и для физических лиц с этого года пересмотрят или отменят вовсе. Министерство финансов оценило суммарный эффект от таких «мер консолидации» налогового законодательства, запланированных на 2025 года, более чем в 300 млн рублей.

Проиндексируют на прогнозный среднегодовой уровень инфляции в 2025 году (он, согласно утверждённому президентом плану не должен превысить 5%), следующие налоги:

ставки земельного налога,

налог на недвижимость,

экологический налог,

подоходный налог для физических лиц.

При этом в поправках в Налоговый кодекс предусмотрены и некоторые послабления. Так, отдельным категориям молодых специалистов решили предоставить стандартный налоговый вычет по подоходному налогу, при этом сумму самого налогового вычета увеличили на 17,7%, по сравнению с прошлым годом. Также правительство повысило сумму подарков, которую не облагают подоходным налогом.

Кому ждать повышения зарплат?

С приятных новостей начинается год для работников бюджетных сфер экономики. Им с 1 января 2025 года повысили базовую ставку, от которой напрямую зависят их зарплаты. Её подняли на 17 рублей (то есть на 6,7%) – до 270 рублей.

Как должны измениться зарплаты педработников с 1 января, на исходе года подробно расписали в Минобразования. Там пообещали поэтапное повышения зарплат от 15 до 39%, а также новые доплаты для сотрудников с учёными степенями.

Подрасти доходы бюджетников с нового года должны ещё и потому что, им разрешили доплачивать до 100% оклада за дополнительную работу, которую они согласятся выполнять после «оптимизации» штата в организации и на предприятии.

Новые сроки выплаты пособия по безработице и штрафы за «неправильные» вакансии

А вот тем, кто ещё только находится в поиске работы, следует учесть, что с 1 января в Беларуси существенно сократили период выплаты пособия по безработице и ужесточили требования к его получению. А вот зарегистрироваться в качестве безработного теперь можно будет не только по месту жительства или прописки, но и по месту фактического пребывания или даже дистанционно – через интернет.

Для самих работодателей также предусмотрены нововведения. В частности, изменяется порядок действий компаний при размещении вакансий в интернете. Теперь их нужно обязательно сначала вносить в Общереспубликанский банк вакансий в электронном виде, а за нарушение этого порядка предусмотрены штрафы. Кроме того, для нанимателей установили квоты для приема на работу инвалидов.

Что ждёт пенсионеров?

Ждут с 1 января серьёзные изменения и белорусских пенсионеров. Им теперь будет выгоднее продолжать работать после выхода на пенсию по возрасту, поскольку с этого дня для этой категории снимаются действовавшие до сих пор ограничения по зарплате. Теперь им могут платить одновременно и 100%-ную пенсию, и 100%-ную зарплату.

По расчётам Минтруда, сумма прибавки, на которую в 2025 году смогут рассчитывать работники пенсионного возраста, у некоторых будет доходить до 500 рублей.

Кстати, с 1 января Совет министров Беларуси разрешил организациям, которые относятся к одному из 12 видов экономической деятельности, оформлять на своих работников договоры добровольного страхования жизни.

Семейный капитал и поддержка семей с детьми-инвалидами

Ряд нововведений, которые официально заработали с 1 января, касаются семей с детьми.

Во-первых, Лукашенко продлил срок действия программы семейного капитала – она будет действовать минимум до 2029 года. Однако, с этого года некоторые условия по использованию семейного капитала изменились.

В частности, теперь его можно будет досрочно использовать при строительстве жилья, независимо от наличия или отсутствия направления местного органа власти на такое строительство, а также использовать эти средства для покупки ассистивных устройств для детей с нарушениями слуха.

Во-вторых, мамам, которые идут во второй и последующий отпуск по беременности и родам, разрешили самим выбирать, как считать пособие в декретном отпуске, а отцам детей-инвалидов уходить на досрочную пенсию по возрасту (ранее такое право было только у матерей).

Новые правила, как белорусам за границей сообщать о браке и рождении детей

Между тем, белорусам, проживающим за пределами Республики, с 1 января жизнь несколько усложнили. Их обязали подавать документы о заключении или расторжении брака, а также рождении детей в компетентные органы в течение шести месяцев с момента регистрации акта гражданского состояния.

Рост тарифов ЖКХ

А вот тем, кто живёт в Беларуси, с началом 2025 года стоит приготовиться к повышению цен на услуги ЖКХ. Об этом заранее предупреждало профильное министерство. В соответствии с белорусским законодательством, изменение тарифов, их пересмотр и корректировка проводятся два раза в год — с 1 января и с 1 июня.

Точные суммы пока не называли, однако, в Минском городском исполнительном комитете уже установили новые планово-расчетные цены на основные жилищно-коммунальные услуги на 2025 год.

Удостоверения и спецкурсы для владельцев собак

С 1 января в Беларуси заработает новый закон «Об ответственном обращении с животными», который предусматривает ряд новаций не только для пунктов временного содержания, приютов и гостиниц для животных, но и для рядовых владельцев домашних питомцев. Из основных изменений отметим следующие:

Владельцев опасных пород собак обяжут пройти специальные курсы и получить удостоверение.

Вводится запрет на вход с животными в продовольственные магазины, организации здравоохранения и образования, объекты культурной инфраструктуры, а также в физкультурно-спортивные сооружения.

Продажу животных несовершеннолетним ограничат.

Питомники обяжут чипировать собак и кошек (для частных владельцев это пока оставили в качестве права, а не обязанности).

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