Украина этой ночью будет поставлять электроэнергию в Молдову
- 1.01.2025, 22:32
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Киев пришел на помощь Кишиневу
Украина в ночь на 2 января будет экспортировать электроэнергию в Молдову. Это необходимо для покрытия дефицита в энергосистеме соседней страны, который образовался в стране после того, как российский «Газпром» прекратил поставки газа в страну.
Об этом сообщает NewsMaker.
Молдавская государственная компания Energocom сообщила, что закупила электроэнергию, нужную для покрытия дефицита 2 января. Ночью электроэнергию будут поставлять из Украины.
Компания пояснила, что, поскольку поставки электроэнергии на границе Молдовы и Румынии ограничены диапазоном 315 МВт из необходимых 650-800 МВт, часть электроэнергии резервируют на ежедневных аукционах из мощностей, которые не используются на других границах Румынии с соседними странами.
«Мы дополнительно будем закупать электроэнергию у украинского «Энергоатома» - в ночное время, когда у наших коллег есть избыток энергии и они могут ее экспортировать», - отметили в Energocom.