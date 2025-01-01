Украина этой ночью будет поставлять электроэнергию в Молдову 1.01.2025, 22:32

5,948

Киев пришел на помощь Кишиневу

Украина в ночь на 2 января будет экспортировать электроэнергию в Молдову. Это необходимо для покрытия дефицита в энергосистеме соседней страны, который образовался в стране после того, как российский «Газпром» прекратил поставки газа в страну.

Об этом сообщает NewsMaker.

Молдавская государственная компания Energocom сообщила, что закупила электроэнергию, нужную для покрытия дефицита 2 января. Ночью электроэнергию будут поставлять из Украины.

Компания пояснила, что, поскольку поставки электроэнергии на границе Молдовы и Румынии ограничены диапазоном 315 МВт из необходимых 650-800 МВт, часть электроэнергии резервируют на ежедневных аукционах из мощностей, которые не используются на других границах Румынии с соседними странами.

«Мы дополнительно будем закупать электроэнергию у украинского «Энергоатома» - в ночное время, когда у наших коллег есть избыток энергии и они могут ее экспортировать», - отметили в Energocom.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com