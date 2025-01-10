Трамп заявил о подготовке встречи с Путиным 10.01.2025, 8:05

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Избранный президент США выступил перед губернаторами-республиканцами.

Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что российский диктатор Владимир Путин хочет с ним встретиться. По его словам, встреча уже готовится.

Об этом сообщает Reuters и Bloomberg.

Заявление Трампа прозвучало в четверг, во время его выступления перед губернаторами-республиканцами в Мар-а-Лаго в Палм-Бич, штат Флорида.

«Он (Путин - ред) хочет встретиться, и мы это организуем. Президент Си, мы много общались. И у нас назначено много встреч со многими людьми. Некоторые уже приехали», - сказал он.

Ряд других СМИ трактуют перевод, что Трамп сказал: «и мы договариваемся об этом». В то же время он не назвал никаких сроков встречи с российским диктатором и другими представителями стран, но отметил, что подождал бы 20 числа. То есть, дня своей инаугурации.

У Трампа также спросили, что когда он говорит о встрече с Путиным или главой КНР Си Цзиньпином, то о каком формате встречи идет речь - саммите, либо же лидеры приедут в США. Отвечая на данный вопрос, новоизбранный глава Белого дома, в том числе, затронул речь о войне в Украине.

«Еще предстоит определить. Президент Путин хочет встретиться. Он говорил об этом даже публично, и мы должны покончить с этой войной. Это кровавый беспорядок», - резюмировал Трамп.

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