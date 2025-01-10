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Наступали шестью волнами: в Курской области ВСУ отбили масштабную атаку россиян

  • 10.01.2025, 8:07
Наступали шестью волнами: в Курской области ВСУ отбили масштабную атаку россиян

Для атаки враг использовал 50 танков, БМП и БТР.

В Курской области украинские военные отбили наступление россиян, которое они проводили шестью волнами. Для атаки враг использовал 50 танков, боевых машин пехоты (БМП), бронетранспортеров (БТР) и гражданских транспортных средств.

Военные ВСУ сообщили, что уничтожили много российских транспортных средств во время наступления, говорится в новом обзоре Института по изучению войны (ISW).

При этом, как отмечается в отчете, в районе Суджи россиянам в ходе усиленного механизированного наступления численностью до батальона удалось занять два населенных пункта - Леонидово и Александрию.

Также россияне продвинулись возле Погребков. И хотя российские военкоры заявляли, что это село уже под их контролем, в Институте отметили, что не обнаружил подтверждения этим заявлениям.

В свою очередь ВСУ недавно продвинулись к северо-западу от Суджи. Геолокационные кадры указывают, что украинские войска продвинулись в западной Николаевке.

В частности, украинские военные контратакуют в районе Погребки, Новой Сорочины (к северо-западу от Суджи), Старой Сорочины и Николаевки.

В отчете указывается, что по данным украинского президента Владимира Зеленского, по состоянию на 9 января, в ходе войны было убито или ранено 4000 северокорейских военных в Курской области. Аналитики отметили, что заявление Зеленского указывает на то, что ВСУ убили или ранили примерно треть северокорейских войск.

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