Наступали шестью волнами: в Курской области ВСУ отбили масштабную атаку россиян 10.01.2025, 8:07

Для атаки враг использовал 50 танков, БМП и БТР.

В Курской области украинские военные отбили наступление россиян, которое они проводили шестью волнами. Для атаки враг использовал 50 танков, боевых машин пехоты (БМП), бронетранспортеров (БТР) и гражданских транспортных средств.

Военные ВСУ сообщили, что уничтожили много российских транспортных средств во время наступления, говорится в новом обзоре Института по изучению войны (ISW).

При этом, как отмечается в отчете, в районе Суджи россиянам в ходе усиленного механизированного наступления численностью до батальона удалось занять два населенных пункта - Леонидово и Александрию.

Также россияне продвинулись возле Погребков. И хотя российские военкоры заявляли, что это село уже под их контролем, в Институте отметили, что не обнаружил подтверждения этим заявлениям.

В свою очередь ВСУ недавно продвинулись к северо-западу от Суджи. Геолокационные кадры указывают, что украинские войска продвинулись в западной Николаевке.

В частности, украинские военные контратакуют в районе Погребки, Новой Сорочины (к северо-западу от Суджи), Старой Сорочины и Николаевки.

В отчете указывается, что по данным украинского президента Владимира Зеленского, по состоянию на 9 января, в ходе войны было убито или ранено 4000 северокорейских военных в Курской области. Аналитики отметили, что заявление Зеленского указывает на то, что ВСУ убили или ранили примерно треть северокорейских войск.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com