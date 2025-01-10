Наступали шестью волнами: в Курской области ВСУ отбили масштабную атаку россиян
- 10.01.2025, 8:07
Для атаки враг использовал 50 танков, БМП и БТР.
В Курской области украинские военные отбили наступление россиян, которое они проводили шестью волнами. Для атаки враг использовал 50 танков, боевых машин пехоты (БМП), бронетранспортеров (БТР) и гражданских транспортных средств.
Военные ВСУ сообщили, что уничтожили много российских транспортных средств во время наступления, говорится в новом обзоре Института по изучению войны (ISW).
При этом, как отмечается в отчете, в районе Суджи россиянам в ходе усиленного механизированного наступления численностью до батальона удалось занять два населенных пункта - Леонидово и Александрию.
Также россияне продвинулись возле Погребков. И хотя российские военкоры заявляли, что это село уже под их контролем, в Институте отметили, что не обнаружил подтверждения этим заявлениям.
В свою очередь ВСУ недавно продвинулись к северо-западу от Суджи. Геолокационные кадры указывают, что украинские войска продвинулись в западной Николаевке.
В частности, украинские военные контратакуют в районе Погребки, Новой Сорочины (к северо-западу от Суджи), Старой Сорочины и Николаевки.
В отчете указывается, что по данным украинского президента Владимира Зеленского, по состоянию на 9 января, в ходе войны было убито или ранено 4000 северокорейских военных в Курской области. Аналитики отметили, что заявление Зеленского указывает на то, что ВСУ убили или ранили примерно треть северокорейских войск.