В Киеве российский «шахед» врезался в многоэтажку
- 10.01.2025, 8:16
В городе раздались взрывы.
В ночь с 9 на 10 января российские оккупационные войска запустили по территории Украины ударные беспилотники, один из «шахедов» врезался в многоэтажку Киева. Об этом сообщил начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко, пишет «Фокус».
«В Соломенском районе зафиксировано попадание обломков вражеского БпЛА в многоэтажку», — написал Ткаченко.
Он уточнил, что, по предварительным данным, обошлось без пострадавших.
«Повреждены окна, 6 авто. На месте работают службы», — отметил Ткаченко.
В то же время телеграмм-канал «Труха Киев» обнародовал фото поврежденного дома.
«Животные попали в верхний этаж», — говорится в подписи к фото.
Также в соцсетях появились фото того, как выглядит территория вокруг дома после попадания дрона.
Отметим, что около двух ночи корреспондентка «Фокуса» сообщила о том, что в Киеве прогремел взрыв.
Перед этим Воздушные силы ВСУ предупреждали, что на юг от Киева залетел враждебный «шахед».