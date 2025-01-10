В Киеве российский «шахед» врезался в многоэтажку 10.01.2025, 8:16

В городе раздались взрывы.

В ночь с 9 на 10 января российские оккупационные войска запустили по территории Украины ударные беспилотники, один из «шахедов» врезался в многоэтажку Киева. Об этом сообщил начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко, пишет «Фокус».

«В Соломенском районе зафиксировано попадание обломков вражеского БпЛА в многоэтажку», — написал Ткаченко.

Он уточнил, что, по предварительным данным, обошлось без пострадавших.

«Повреждены окна, 6 авто. На месте работают службы», — отметил Ткаченко.

В то же время телеграмм-канал «Труха Киев» обнародовал фото поврежденного дома.

«Животные попали в верхний этаж», — говорится в подписи к фото.

Также в соцсетях появились фото того, как выглядит территория вокруг дома после попадания дрона.

Отметим, что около двух ночи корреспондентка «Фокуса» сообщила о том, что в Киеве прогремел взрыв.

Перед этим Воздушные силы ВСУ предупреждали, что на юг от Киева залетел враждебный «шахед».

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