закрыть
10 января 2025, пятница, 8:24
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Киеве российский «шахед» врезался в многоэтажку

  • 10.01.2025, 8:16
В Киеве российский «шахед» врезался в многоэтажку

В городе раздались взрывы.

В ночь с 9 на 10 января российские оккупационные войска запустили по территории Украины ударные беспилотники, один из «шахедов» врезался в многоэтажку Киева. Об этом сообщил начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко, пишет «Фокус».

«В Соломенском районе зафиксировано попадание обломков вражеского БпЛА в многоэтажку», — написал Ткаченко.

Он уточнил, что, по предварительным данным, обошлось без пострадавших.

«Повреждены окна, 6 авто. На месте работают службы», — отметил Ткаченко.

В то же время телеграмм-канал «Труха Киев» обнародовал фото поврежденного дома.

«Животные попали в верхний этаж», — говорится в подписи к фото.

Также в соцсетях появились фото того, как выглядит территория вокруг дома после попадания дрона.

Отметим, что около двух ночи корреспондентка «Фокуса» сообщила о том, что в Киеве прогремел взрыв.

Перед этим Воздушные силы ВСУ предупреждали, что на юг от Киева залетел враждебный «шахед».

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Да ты не тушуйся, Владимир Владимирович
Да ты не тушуйся, Владимир Владимирович Альфред Кох
Российские миллиарды долларов в один момент стали хламом
Российские миллиарды долларов в один момент стали хламом Ян Валетов
Набиуллина сдалась
Набиуллина сдалась Игорь Липсиц
Продолжаем верить
Продолжаем верить Наталья Радина