Норвегия выделит Украине рекордную военную помощь
- 10.01.2025, 8:28
Стало известно, когда она поступит.
Норвегия в текущем году предоставит самую большую в своей истории военную помощь. Речь о сумме в более 2 млрд евро, которая буде направлена Украине.
Такую информацию озвучил глава украинского оборонного ведомства Рустем Умеров на своей странице в Facebook после переговоров с норвежским коллегой Бьорном Арильдом Грамом.
В ходе встречи министры оговорили приоритетные направления использования этой помощи, отдельный акцент был сделан на укреплении украинской ПВО.
Помимо этого, Осло продолжит инвестиции в ОПК Украины и совместные проекты. В частности, речь идет об инвестициях в производство боеприпасов.
Стороны также обсудили «норвежскую модель» - формат сотрудничества, который дополнит «датскую модель».
Тем временем Великобритания, Латвия и другие страны НАТО совместно предоставят Украине 30 тысяч БПЛА на сумму в 45 млн фунтов.
В свою очередь, Германия предоставит почти 50 управляемых ракет для систем ПВО IRIS-T. Об этом сообщают оборонные ведомства этих государств по итогам заседания в формате «Рамштайн».
Между тем руководитель оборонного ведомства Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил о подготовке стран Североатлантического альянса к поставкам Киеву очередных партий танков.