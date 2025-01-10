закрыть
10 января 2025, пятница, 9:10
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Норвегия выделит Украине рекордную военную помощь

  • 10.01.2025, 8:28
Норвегия выделит Украине рекордную военную помощь

Стало известно, когда она поступит.

Норвегия в текущем году предоставит самую большую в своей истории военную помощь. Речь о сумме в более 2 млрд евро, которая буде направлена Украине.

Такую информацию озвучил глава украинского оборонного ведомства Рустем Умеров на своей странице в Facebook после переговоров с норвежским коллегой Бьорном Арильдом Грамом.

В ходе встречи министры оговорили приоритетные направления использования этой помощи, отдельный акцент был сделан на укреплении украинской ПВО.

Помимо этого, Осло продолжит инвестиции в ОПК Украины и совместные проекты. В частности, речь идет об инвестициях в производство боеприпасов.

Стороны также обсудили «норвежскую модель» - формат сотрудничества, который дополнит «датскую модель».

Тем временем Великобритания, Латвия и другие страны НАТО совместно предоставят Украине 30 тысяч БПЛА на сумму в 45 млн фунтов.

В свою очередь, Германия предоставит почти 50 управляемых ракет для систем ПВО IRIS-T. Об этом сообщают оборонные ведомства этих государств по итогам заседания в формате «Рамштайн».

Между тем руководитель оборонного ведомства Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил о подготовке стран Североатлантического альянса к поставкам Киеву очередных партий танков.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Да ты не тушуйся, Владимир Владимирович
Да ты не тушуйся, Владимир Владимирович Альфред Кох
Российские миллиарды долларов в один момент стали хламом
Российские миллиарды долларов в один момент стали хламом Ян Валетов
Набиуллина сдалась
Набиуллина сдалась Игорь Липсиц
Продолжаем верить
Продолжаем верить Наталья Радина