Трамп открывает ящик Пандоры 1 Михаил Гончар

10.01.2025, 8:40

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США имеют все основания ревизовать границы в Арктике.

Претензии Трампа на Канаду, Гренландию и Панаму открывают ящик Пандоры. И в Мехико показали Трампу карту, где добрая половина Америки - это территория Мексики. А из Москвы еще покажут впоследствии, что «Аляска - наша!» и в Кремле захотят выйти на российско-мексиканскую границу в районе Форт-Росс.

Считаете, я шучу? Вовсе нет. Вот вам цитата на языке оригинала: «На вопрос, с кем граничит Россия, каждый успевающий школьник начнет перечислять различные страны - от Польши до Монголии. И никто, наверное, не назовет такую страну, как Мексика».

Китай и Россия интенсивно развивают Северный морской путь, используя арктическую слабость США.

Кто контролирует Гренландию, Исландию и Свальбард, тот контролирует ворота в Арктику из Северной Атлантики и наоборот. США совместно с Европой могут создать Западный щит китайской и российской экспансии.

Восточный щит мог бы быть образован, если бы Трамп вспомнил, что остров Врангеля в районе Чукотского моря и неподалеку Берингова пролива, на самом деле не принадлежит России. В 1924 году советская канонерка «Красный Октябрь» просто захватила его, выбросив оттуда немногочисленную группу американских жителей. В 1928 году США отвергли советскую аннексию острова, но не прибегли к практическим шагам. В 2022 году робко был поднят вопрос на каком основании этот американский остров контролирует Россия.

Томас Эмануэль Данс, который в 2021 году был уполномоченным Комиссии США по исследованиям Арктики, заявил, что никакого официального признания со стороны США претензий России на остров, который Москва считает частью Чукотского автономного округа, никогда не было. Все изменило вторжение России в Украину, а с ним «вопросы суверенитета и территориальной целостности теперь стоят на переднем плане», - сказал Данс для Newsweek. По его словам, «возвращение американской земли было бы очень продуктивным шагом, особенно потому, что мы пытаемся восстановить украинский суверенитет над их землями, и у нас есть собственные проблемы с Россией».

Если Россия ревизует границы в Европе, то США имеют все основания ревизовать границы в Арктике. Но Трампу, кажется, слабо выставить претензию Пу! Куда легче упрекнуть Трюдо и Фредериксен. Вот так MAGA превращается в клоунаду, над которой смеются в мире, хотя это, на самом деле, печально.

Михаил Гончар, «Фейсбук»

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