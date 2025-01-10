Режим Путина хрупок 10.01.2025, 8:47

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Фото: Getty Images

Любой «черный лебедь» может его похоронить.

Глава Кремля Владимир Путин априори не готов к мирным переговорам с Украиной, поскольку хочет продолжения войны.

Его главная цель была и остается прежней – полный политический контроль над нашим государством, а лучше – над всей Восточной Европой. Тем не менее операция ВСУ в Курской области России показала, что режим кремлевского диктатора хрупкий, и любой «черный лебедь» может привести к его концу.

Его первый президентский срок начался с катастрофы подводной лодки «Курск», и было бы замечательно, если бы события в Курской области похоронили этот режим. Ведь де-факто впервые со времен Второй мировой войны на территорию России пришла война. И привел ее сам Путин.

Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZ.UA высказала российская оппозиционерка Ольга Курносова.

– Полковник британской армии в отставке Гэмиш де Бреттон-Гордон заявил, что невозможность Путина вытеснить ВСУ с территории Курской области в намеченный срок выглядит как удар по путинской диктатуре. По его мнению, Курск может стать началом конца Путина в 2025 году, как это было для Гитлера в 1943-м. Согласны ли вы с такими оценками? Если часть Курской области останется под контролем ВСУ, приведет ли это к большим проблемам для режима Путина в России?

– Это уже сейчас является проблемой для Путина лично и для его режима в целом. Но надо понимать, что падение Путина, к сожалению, не так близко, как нам бы хотелось. Хотя в принципе режим достаточно хрупок, и любое событие из разряда «черного лебедя» может привести к его быстрому концу.

– Как я понимаю, события в Курской области не попадают на первые полосы центральных и столичных российских СМИ?

– Да-да, в России стараются вообще не говорить об этом, не упоминать. Хинштейна поставили руководить – ну и хватит (с 5 декабря 2024 года должность временно исполняющего обязанности губернатора Курской области занимает Александр Хинштейн. – Ред.).

– В YouTube можно увидеть обращения жителей Курской области к Москве и лично к Путину. Видимо, они также остаются без особого внимания?

– Путину вообще на всех плевать, кроме себя самого, своих близких друзей и может быть своих родственников, и все. Мы помним, как его президентство начиналось с гибели подводников на подложке «Курск» – тоже Курск. Поэтому хотелось бы, чтобы этот Курск его похоронил бы окончательно.

– Если говорить о формальной стороне вопроса, то из-за операции ВСУ в Курской области Россия потеряла территориальную целостность, не так ли?

– Если брать формальную сторону вопроса, то неприкосновенность границ России была тесно связана с неприкосновенностью границ Украины, потому что все эти границы образовались в момент подписания Беловежских соглашений. И в юридическом смысле они имеют одинаковый вес – что границы России, что границы Украины. Поэтому Путин нарушил свои собственные границы, границы России ровно в тот момент, когда пересек границу Украины регулярными войсками 24 февраля 2022 года.

Но Путин – своего рода «начетник», тот, кто относится к юридическим вопросам формально. Несмотря на то, что он закончил юридический факультет, он не отличает естественное право и закон. Он пытается формальными уловками всех обмануть и сжульничать. Отсюда и берутся все его дикие с точки зрения нормального человека вещи.

Поэтому тут ничему удивляться не стоит. То, как он себя ведет, к сожалению, не является удивительным.

Ведь вопрос не только в том, что Россия не контролирует часть территории Курской области. Вопрос гораздо шире – в том, что дроны залетают достаточно далеко, практически до Волги. То есть нет никакой защиты воздушного пространства.

Кстати, еще о формальных вещах. Путин надеялся, что, если он назовет войну «специальной военной операцией», она перестанет быть войной. Но нет, она от этого войной быть не перестает. Да, конечно, изначально он надеялся, что все его боевые действия будут вестись исключительно на территории Украины, но сейчас они ведутся и на российской территории. Фактически впервые с 1945 на российскую землю пришла война. Но кто ее туда привел? Путин.

– Политический эксперт Тарас Загородний заявил, что администрация Байдена не ставила перед собой цель свергнуть режим Путина в России, и не исключил, что такую задачу может ставить администрация Трампа. Один из вариантов – постановка вопроса устранения Путина перед российскими элитами. Насколько это смелое предположение?

– Если говорить о том, каким образом можно победить, то победить можно только одним образом – отстранив Путина от власти. Я говорю об этом уже давно – что единственный способ привести ситуацию к норме, это освободить Путина от тяжести поста президента Российской Федерации.

А уж каким образом это сделать… Что-то с ним произойдет, российские элиты отправят его в отставку или что-то еще – это уже отдельный вопрос. Но я считаю, что это единственный возможный путь. И администрации Белого дома придется принимать это непростое политическое решение: что без того, что называется regime change ситуация не улучшится.

– Последнее уточнение – по поводу ультиматумов Путина. Опосредованно он уже отреагировал на вариант мирного урегулирования войны в Украине, предложенный Трампом. Допускаете ли вы, что все эти ультиматумы будут обнулены ровно в тот момент, когда начнутся переговоры с участием Трампа или другого представителя Белого дома?

– Я так не думаю. Потому что, на мой взгляд, Путин не хочет окончания войны. Его главной политической целью всегда было установить контроль, по крайней мере, над Украиной, а лучше над всей Восточной Европой. Не четыре украинских области плюс Крым. Нет-нет. Главным для него всегда был политический контроль над Украиной. И ни на что меньшее он не будет согласен.

Поэтому думать о том, что с Путиным можно о чем-то договориться, что есть какой-то компромисс, не стоит. Нет. С ним договориться нельзя, у него компромиссов нет. Все те ультиматумы и достаточно наглое поведение, которое он демонстрирует в последнее время – это лишь подтверждение.

Тарас Загородний прав, и я тоже постоянно говорю об этом – что единственный способ остановить войну, это избавить не только Россию, но и мир от Путина в качестве президента РФ. Других способов не существует.

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