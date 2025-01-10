Артиллерийская часть горит: БПЛА атаковали военные объекты в Краснодарском крае 10.01.2025, 8:51

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иллюстративное фото

Под удар также попал аэродром с вертолетами «Ми-28».

В ночь на 10 января беспилотники ВСУ удачно атаковали Ростовщину и Краснодарский край в РФ. Местные утверждают, что беспилотники «прилетели в гости» к артиллеристам РФ из 238-й бригады, которая дислоцируется в Кореновске (Краснодарский край). Атака произошла между 3 и 4 часами утра.

При этом местные жители утверждают, что прилеты были именно по военной части, передает «Диалог.UA».

238-я артбригада входит в состав 8-й общевойсковой армии, а ее постоянно место дислокации — Кореновск.

Самое интересное, что сама бригада была создана всего пять лет назад. РосСМИ пишут, что бригада принимала участие в войне против Украины. Вела боевые действия в районе Горловки в декабре 2023 года. В марте 2024 года оккупанты из этой бригады нанесли удары по железнодорожному мосту в районе Курахово. Также оккупанты из этой бригады вели боевые действия против ВСУ в районе Георгиевки и Красногоровки.

Также возле Кореновска есть военный аэродром, где дислоцируется 55-й вертолетный полк ВКС РФ. Там находятся вертолеты «Ми-28».

В 2021 года МО РФ завершило реставрационные и ремонтные работы аэродрома. В черте города также находится еще один военный объект — топографическая часть.

Тем временем в МО РФ уже отчитались, что по состоянию на утром 10 января было уничтожено до 40 дронов ВСУ, больше всего над Ростовской областью — 16 беспилотников.

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