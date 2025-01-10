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«И теперь можно увидеть, куда завела Беларусь бездумная диктатура»

  • 10.01.2025, 8:56
  • 1,904
«И теперь можно увидеть, куда завела Беларусь бездумная диктатура»

Про имидж страны с такими «партнерами» говорить не приходится.

После того, как Александр Лукашенко показал заинтересованность в сотрудничестве Беларуси с Мьянмой, министр иностранных дел Максим Рыженков отправился с визитом в эту страну.

По последним опубликованным данным беларуского МИД, взаимный товарооборот с Мьянмой в 2021-м составлял всего $8,2 млн.

— 8 миллионов долларов — это мало для торговли страны в целом. А для отдельно взятой семьи, фирмы, для белорусских оружейников, например, это нормальная сумма, если учесть, что «жирные» времена торговли оружием позади, так как все арсеналы, которые можно было, уже распроданы, — комментирует «Салідарнасці» возможное сотрудничество Анатолий Котов. — Думаю, что выбор на Мьянму пал не случайно.

Во-первых, осталось не так много стран в принципе, которые готовы открыто сотрудничать с белорусским режимом. Другими словами, выбирать особенно не из кого.

А здесь, возможно, удастся еще что-то и продать. В первую очередь, как уже сказал, оружие. Но не исключено, что им удастся впарить и еще какую-нибудь гражданскую технику, условные трактора или грузовики в нагрузку.

Думаю, вокруг этого и будет крутиться весь «значительный потенциал сотрудничества». Сомневаюсь, что Мьянма в нынешнем состоянии может быть полезной еще в чем-то.

— А каково, на ваш взгляд, Рыженкову, человеку с заявленными амбициями, ездить то в Северную Корею, теперь вот в Мьянму, которая практически во всех рейтингах развития занимает последние места?

— Конечно, это удар по амбициям. Но, повторю, у него, как и всей страны нет особого выбора.

Про имидж Беларуси с такими партнерами говорить не приходится. Он давно утерян, поэтому режиму все равно, с кем налаживать связи.

И Северная Корея, и Мьянма — обе страны, мало того, что совсем не богатые, так еще и изгои.

В конце 40-х годов прошлого века Бирма (нынешняя Мьянма) получила независимость и была провозглашена демократической парламентской республикой. Примерно в это же время была основана и Южная Корея, и никто тогда не предполагал, что именно она, а не Бирма, может превратиться в «азиатского тигра».

Но так случилось, что страны пошли разными путями развития. И теперь можно увидеть, куда может завести бездумная диктатура.

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