Forbes: ВСУ и армия РФ устроили дуэльное наступление на Курщине 10.01.2025, 9:05

Одна из сторон сработала на опережение.

ВСУ и армия РФ активно используют в боевых действиях на Курщине беспилотники. Такие дуэльные наступательные операции дорого обходятся каждой из противоборствующих сторон, заявляют военные аналитики. В прошлое воскресенье, 5 января, ВСУ и ВС РФ одновременно начали наступление на западе Курской области.

Не исключено, что кто-то из сторон знал о готовящемся наступлении и решил сыграть на опережение, однако пока неизвестно, какая это была из сторон, информирует ресурс Forbes.

Как бы там ни было, но ни одна из сторон не добилась какого-то прогресса в ходе воскресной наступательной операции.

Эксперты продолжают напоминать, что атаковать всегда сложнее, чем вести оборонительные бои. В условиях современной войны это ситуация еще сложнее из-за большого количества дронов, которые отслеживают каждый шаг.

Не исключено, что 5 января подразделения 34-й или 155-й бригад в 6 волн с помощью 50 единиц бронетехники атаковали позицию 47-й бригады ВСУ. Враг сразу же подвергся атаке беспилотников, артиллерии и ракет ВСУ.

Разведывательные дроны также показали, как армия Путина продвигается по ключевым траншеям ВСУ к востоку от Леонидово.

Однако эта территория все еще значится как «серая зона», и пока неизвестно, сумели ли там оккупанты закрепиться.

Однако при этом в боях за этот участок враг понес большие потери в лице 45 ликвидированных и 53 раненых.

В тот же день бойцы, возможно, из 80-й десантной бригады выдвинулись на Stryker в сторону Бердина.

Враг решил атаковать украинские силы беспилотниками на оптоволокне, так как остальные дроны стали легкой добычей РЭБ ВСУ. До сих пор неизвестно, за кем сейчас Бердин.

Российские военкоры утверждают, что он в руках армии Путина. Аналитик Института исследований внешней политики Роб Ли уверен, что ВСУ не смогли взять ни Бердин, ни другой населенный пункт на этом участке фронта. Эксперты говорят, что оба воскресных наступления не принесли успеха ни одной из сторон.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com