ISW: Российские высокопоставленные силовики призывают Путина к эскалации войны в Украине 2 10.01.2025, 9:08

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Возможна новая мобилизация в армию.

Высокопоставленные российские силовики, похоже, оценивают, что России нужно усилить войну против Украины, а не искать выход путем переговоров. Они не готовы отказаться от войны из-за больших потерь.

Об этом сообщает американский Институт изучения войны (ISW).

Прежде чем представить свой вывод, аналитики отметили материал издания Meduza. В нем говорилось, что российские силовики и российские военные могут признать, что войска РФ не добиваются значительных территориальных успехов, пропорциональных потерям в живой силе и технике, которые они несут в ходе войны против Украины.

Военное командование РФ до сих пор терпело непомерные потери личного состава в обмен на тактические, но не оперативно значимые успехи. В свою очередь теория победы российского диктатора Владимира Путина основана на принятии таких потерь до тех пор, пока россияне продолжают продвигаться вперед на территории Украины.

Однако среднесуточные наступления РФ замедлились примерно на 9 км квадратных в декабре 2024 года, после того, как в течение трех месяцев подряд было увеличение территориальных успехов и потерь личного состава в сентябре, октябре и ноябре.

В связи с этим российское военное командование может быть менее готово, чем Путин, нести такие высокие потери, если темпы продвижения российских войск продолжат замедлятся. В то же время военные РФ, а также силовые структуры, похоже, не готовы отказаться от войны из-за этих потерь. Вместо этого, как утверждается, они выступают за то, чтобы Путин активизировал военные усилия России. В частности, призвал к дополнительному частичному призыву резервистов и официальному решению о переходе на военное положение. Вероятно, в надежде на то, что поле боя будет наполнено живой силой и техникой.

Вывод ISW

Аналитики продолжают считать, что Путин сопротивляется проведению частичного принудительного призыва резервистов либо дальнейшей мобилизации российской экономики, поскольку такие решения были бы крайне непопулярны среди россиян и еще больше обострили бы нехватку рабочей силы и экономику России.

В то же время остается неясным, удастся ли группе российских военных и силовых структур, которые призывают к дальнейшей мобилизации рабочий силы и экономики, убедить Путина принять более радикальные меры для удовлетворения российских войск в войне против Украины.

Но в ISW предполагают, что растущие потери личного состава, а также проблемы с выполнением добровольного набора людей на войну, могут заставить Путина провести недобровольный частичный призыв резервистов в ближайшем будущем.

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