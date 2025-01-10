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В Беларуси ночью ограничили доступ в интернет

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  • 10.01.2025, 9:19
  • 2,592
В Беларуси ночью ограничили доступ в интернет

Перебои продолжались несколько часов по всей стране.

Минувшей ночью пользователи Беларуси столкнулись с ограничением доступа к интернету. По информации ряда белорусских телеграм-каналов, проблемы затронули сайты, мессенджеры, социальные сети и видеохостинг YouTube.

Перебои продолжались несколько часов по всей стране, однако при использовании VPN у большинства пользователей доступ ко всем сервисам сохранялся. Интернет-соединение было восстановлено примерно в 2.30–3.00.

На сайте «Белтелекома» сообщалось о планируемых работах 10 января 2025 года. В сообщении отмечалось, что с «00.00 до 07.30 возможны ограничения доступа к интернету для абонентов Минска, Гомеля и Гомельской области».

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