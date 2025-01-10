Он все еще «играет в хоккей» 1 Телеграм-канал «Времени на раскачку нет»

10.01.2025, 9:28

2,992

Путин коптит небо.

В Калифорнии стихийное бедствие – пожары, огромное число сгоревших домов. Уходящий президент Соединенных Штатов, которому осталось править меньше двух недель до прихода в Белый дом Трампа, отменяет визит в Италию. Кроме того, Байден посетил пострадавший Лос-Анджелес, встречался с полицейскими, пожарными, сотрудниками экстренных служб.

Это – президент, избранный народом на свободных выборах.

Мы же напомним другой пример. В 2018 году Керчь потрясла трагедия – ученик колледжа расстрелял учеников и преподавателей. Всего погибло двадцать человек. Сам юноша покончил с собой. Страна была в ужасе.

Путин поехал в Керчь? Чтобы поговорить с родителями погибших, полицейскими, сотрудниками экстренных служб? Отменил свой визит за границу?

Как бы не так. Путин тогда был на Валдае и выступил со следующим хамским заявлением: «Я хочу, чтоб мы закончили уже, потому что мне нужно в Узбекистан улетать, а я еще хочу в хоккей поиграть по дороге».

Одного этого заявления (наряду с «она утонула») достаточно было бы, чтобы навсегда поставить крест на дальнейшей политической биографии этого деятеля. Но, к сожалению, этого пока не случилось. И последствия катастрофичны для нашей страны.

Прошло несколько лет. Путин все еще играет в свой страшный, бесчеловечный «хоккей», щелкая жизнями людей, словно шайбой. Коптит небо, «под собою, не чуя страны».

Телеграм-канал «Времени на раскачку нет»

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com