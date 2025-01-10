Россию атаковали десятки дронов 10.01.2025, 9:42

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В регионах пылают два завода.

Ночью на 10 января Россию атаковали украинские дроны. Об этом заявила пресс-служба вражеского Министерства обороны, пишет «Фокус».

Российские силы ПВО перехватили и уничтожили 40 БПЛА:

16 — над Ростовской областью;

4 — над Курской областью;

4 — над Воронежской областью;

3 — Брянской области;

2 — Краснодарского края;

1 — Белгородской областью;

10 — над акваторией Азовского моря.

Последствия в регионах

В медиа Baza сообщили о «крупном пожаре» и взрывах в Ленинградской области.

«Горит промзона на Индустриальной улице в Гатчине. Площадь пожара сейчас составляет 1600 квадратных метров. Что стало причиной пожара пока неизвестно. На месте работают оперативные службы», — отметили журналисты.

Впоследствии они уточнили, что горит завод по производству ацетона.

В «РИА Новости» передали, что огонь распространился и охватил площадь в 1 900 квадратных метров. По данным соцсетей, был зафиксирован разлив ацетона. Пожару присвоили ранг №2.

В местной администрации проинформировали, что горят два кирпичных здания на территории завода. В городе взяли пробы воздуха для проверки на содержание аммиака.

По неподтвержденной информации из Telegram-канала Exilenova+, предприятие принадлежит российской компании, которая специализируется на технических решениях в области промышленной и искробезопасности. Она предлагает системы для горных работ, ремонтирует и обслуживает шахтное оборудование, а также производит измерительные приборы.

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В ASTRA со ссылкой на местных передали, что перед пожаром гремели взрывы, а теперь «слышна детонация».

Также под ударом оказался завод «ПластФактор» в селе Крым в Ростовской области. По информации соцсетей, там производят напольные покрытия. Там ликвидировали пожар на площади в 2 000 квадратных метров.

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