Россию атаковали десятки дронов
- 10.01.2025, 9:42
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В регионах пылают два завода.
Ночью на 10 января Россию атаковали украинские дроны. Об этом заявила пресс-служба вражеского Министерства обороны, пишет «Фокус».
Российские силы ПВО перехватили и уничтожили 40 БПЛА:
16 — над Ростовской областью;
4 — над Курской областью;
4 — над Воронежской областью;
3 — Брянской области;
2 — Краснодарского края;
1 — Белгородской областью;
10 — над акваторией Азовского моря.
Последствия в регионах
В медиа Baza сообщили о «крупном пожаре» и взрывах в Ленинградской области.
«Горит промзона на Индустриальной улице в Гатчине. Площадь пожара сейчас составляет 1600 квадратных метров. Что стало причиной пожара пока неизвестно. На месте работают оперативные службы», — отметили журналисты.
Впоследствии они уточнили, что горит завод по производству ацетона.
В «РИА Новости» передали, что огонь распространился и охватил площадь в 1 900 квадратных метров. По данным соцсетей, был зафиксирован разлив ацетона. Пожару присвоили ранг №2.
В местной администрации проинформировали, что горят два кирпичных здания на территории завода. В городе взяли пробы воздуха для проверки на содержание аммиака.
По неподтвержденной информации из Telegram-канала Exilenova+, предприятие принадлежит российской компании, которая специализируется на технических решениях в области промышленной и искробезопасности. Она предлагает системы для горных работ, ремонтирует и обслуживает шахтное оборудование, а также производит измерительные приборы.
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В ASTRA со ссылкой на местных передали, что перед пожаром гремели взрывы, а теперь «слышна детонация».
Также под ударом оказался завод «ПластФактор» в селе Крым в Ростовской области. По информации соцсетей, там производят напольные покрытия. Там ликвидировали пожар на площади в 2 000 квадратных метров.