Головченко рискует дошутиться Марк Дзюба, «Салідарнасць»

10.01.2025, 9:48

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Роман Головченко

Фото: tut.by

В окружении Лукашенко происходят странные вещи.

Как должен выглядеть чиновник в лукашенковской Беларуси? Играть роль серой мыши, ничем не выделяться (не проявлять инициативу), на совещаниях с Лукашенко опускать глаза в стол и нервно записывать в блокнот его слова.

В принципе можно вести себя чуть свободнее, но тогда рекомендовано опуститься на уровень полного лизоблюдства по отношению к Лукашенко. В любом случае, чиновник должен вести себя так, чтобы со стороны граждан к нему не возникало чувств ни уважения, ни симпатии.

Лукашенко бдит не только за тем, чтобы устранять своих политических конкурентов, но и за тем, чтобы их не возникало в будущем. Поэтому яркие личности в вертикали правителю не нужны – при движении в эту сторону чиновников в лучшем случае ждет понижение.

Один из примеров – предыдущий премьер-министр Сергей Румас. На своем посту он продержался меньше полутора лет, после частого мелькания в СМИ был изгнан накануне президентских выборов-2020 и, по слухам, с тех пор не может найти работы, достойной его квалификации, ни в Беларуси, ни в России.

Сменивший Румаса на посту премьера Роман Головченко долгое время ничем не выделялся, но в последнее время стал себе слишком многое позволять – в том смысле, что начал вести себя более свободно, чем прежде. Не верите? Перечислим несколько примеров.

В октябре прошлого года Головченко во время визита в Оман передал факсимильное издание Франциска Скорины в подарок Национальному музею этой страны («Это наше национальное достояние»).

Новость о событии широко разошлась в СМИ и впоследствии представила премьера в более выгодном свете, нежели Лукашенко, который подарил султану Омана… пистолет-пулемет системы Шпагина.

Тогда же Головченко дал интервью телеканалу «Россия-1», в котором подробно рассказал об учебе в МГИМО (институт отмечал 80-летие). В нем премьер поведал о своей практически героической молодости: смог поступить в элитный университет в Москве, успешно учился, подрабатывал (в том числе физически). То есть премьер нахваливал не Лукашенко, а себя.

В декабре Головченко и вовсе начал публично шутить. При визите губернатора Нижегородской области Глеба Никитина премьер отреагировал на паузу при подписании документов: «Тишина в зале… Это, я так понимаю, вы осознаете важность поставленных задач». Вертикальщики из двух стран расплылись в улыбках.

Перед самым Новым Годом Головченко стал героем интервью-кулинарного шоу на госТВ.

В нем он не только уверял в движении белорусской экономики вперед (в том числе с помощью популистского высказывания о том, что «индекс оливье» в Беларуси в 2024-м отрицательный – то есть салат подешевел). Но и попытался завоевать симпатию зрителей, высказываясь на общечеловеческие темы: мол, в его возрасте приятнее дарить подарки, чем получать.

Будь это в европейской стране, зрители сочли бы поведение Головченко совершенно нормальным: политики на то и политики, чтобы говорить складно, вызывать симпатию человеческими качествами, быть «ближе к народу», расточать оптимизм насчет развития страны.

Но в лукашенковской Беларуси такое поведение чревато огромными проблемами. Складывается впечатление, что Головченко несколько забылся за четыре с половиной года во главе правительства.

Начинает ли Лукашенко видеть в нем потенциальную угрозу – станет понятно после «выборов» 26 января, когда правитель должен утвердить новый состав правительства.

Марк Дзюба, «Салідарнасць»

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