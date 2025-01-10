«Если есть свободные минуты, руки начинают чесаться от отсутствия работы» 10.01.2025, 9:58

Истории белорусских студентов, которым удается совмещать учебу и работу.

Для того чтобы найти вакансию мечты, студенты стараются получить практические навыки как можно раньше. Плюс на рынке труда особенно ценится опыт работы. Для кого-то в приоритете финансовая независимость от родителей, а кто-то хочет быстрее начать свой путь в профессии. Но выдержать двойную нагрузку — учебу и работу — удается не всем. «Онлайнер» поговорил с теми, кто изо дня в день живет в таком ритме. Как найти время на отдых и не вылететь из универа за пропуски?

«Думаю, у меня отличный старт для карьеры»

Дарья учится на четвертом курсе факультета прикладной математики и информатики. Девушка успела попробовать себя в двух направлениях: аудит и аналитика. Первое место работы Дарья нашла сама, а второе нашло Дарью.

— Прежняя работа не подходила мне по специальности. Я была помощником аудитора, а мне ближе аналитика. Летом пошла на курсы системного и бизнес-анализа. Это помогло найти работу по специальности. С поиском второй вакансии было легче. Я заполнила профиль на LinkedIn, и вскоре менеджер связалась со мной. Резюме мне помог составить мой парень, но я и сама читала много статей с советами от HR-специалистов. На самом деле, все оказалось не так сложно. А потом просто нужно было грамотно перенести информацию из резюме в профиль приложения.

Сейчас Даша работает бизнес-аналитиком. Обязанности серьезные: выявление, анализ и формулировка требований заказчика и пользователей. Еще она пишет документацию для разработчиков и инструкции для пользователей, составляет тест-кейсы — это такой алгоритм действия для проверки программ.

— Учусь я во вторую смену, поэтому есть возможность в первой половине дня ездить в офис. А остальную часть работы я выполняю дистанционно из универа. Еще мы договорились с менеджером: если у меня не получается отработать пару часов днем, то я дорабатываю их после пар дома.

Даша говорит, что в работе ее привлекает не только зарплата (хотя после стипендии это огромные деньги!), но и корпоративная культура.

— У нас очень активный офис. Каждый день мы делаем зарядку. Два раза в год у нас корпоративы. Также есть медицинское страхование и другие «плюшки». Недавно был «фиолетовый флешмоб» к Международному дню людей с инвалидностью.

В работе больше всего нравится, что я могу проявлять себя как специалист, хоть пока еще не дипломированный. Как мне кажется, у меня отличный старт. Перспектив для развития очень много, так как я работаю в команде, где есть и более опытные коллеги, и молодые специалисты. Есть возможность финансово не зависеть от родителей. Еще такая нагрузка позволяет научиться грамотно управлять своим временем. Думаю, благодаря работе я стала более ответственным человеком.

Конечно, не все так безоблачно: бывают периоды, когда и в учебе завал, и много заданий по работе, говорит девушка.

— Но я стараюсь найти время на отдых, чтобы не выгореть. Оцениваю ситуацию: если нет долгов и горящих дедлайнов по учебе, можно немного отдохнуть. И на выходных я стараюсь хотя бы половину субботы или воскресенье отдыхать и проводить время с семьей и друзьями.

«Если есть свободные минуты, руки начинают чесаться от отсутствия работы»

Федор — четверокурсник физфака. По специальности парень — будущий физик-ядерщик. На первых курсах он успел поработать догситтером. Был и тяжелый опыт работы на стройке. А сейчас молодой человек прокачивает навыки в дизайне и фотографии.

— На первых курсах я выгуливал собаку. Попасть на работу помог брат. Пожалуй, из всех вариантов труда это был самый легкий: и деньги получаешь, и отдыхаешь после пар с пушистым другом.

С первого курса парень начал увлекаться дизайном. Разрабатывал визуальное оформление для публикаций в социальных сетях, создавал афиши для мероприятий студорганизации. Там же смог попробовать себя в качестве фотографа.

— Этим летом получилось провести несколько индивидуальных фотосессий. Изучил программы для дизайна. Сейчас работаю в универе, занимаюсь созданием всей печатной продукции, которая нужна для мероприятий, также создаю лендинги. Продолжаю развиваться и как фотограф.

Федор успел поработать и физически. Вариант заработка на стройке парню предложил одногруппник.

— Летом я работал по 12 часов в день. Но с приходом осени совмещать стройку и учебу стало невыносимо: приходилось пропускать большое количество занятий. Поэтому я ушел.

Сейчас работаю дизайнером удаленно. Жертвую свободным временем после учебы. Я тружусь ради того, чтобы быть финансово независимым от родителей. На свои средства снимаю квартиру, заправляю авто. Его мы купили с матерью, я смог внести половину стоимости.

Парень признается, что все равно иногда сидит на мели: зарплата от постоянной работы маленькая.

— Но мне очень нравится видеть прогресс в своих дизайн-проектах. Особенно вдохновляет радость в глазах людей, когда они видят результаты творческой работы.

Конечно, моя нынешняя деятельность мало связана со специальностью в вузе, — иронично подмечает парень. — Но, думаю, нельзя полностью отказываться от высшего образования в пользу работы и получения практических навыков. Все-таки универ — это место, где ты встречаешь огромное количество людей. Да и увлечения, которые сейчас приносят мне доход, я смог найти именно благодаря университету.

«Я стала частью прекрасного коллектива»

Дарья — студентка четвертого курса музыкальной академии. Девушка обладает навыком игры на виолончели, более 16 лет занимается музыкой. Дарья мечтала попасть в оркестр в театре.

— В Минске не так много коллективов, где нужны виолончелисты. А театров, где нужны музыканты, еще меньше. Поэтому при поиске работы мне просто очень повезло: как раз были вакансии в оркестре БГАМТа. Я узнала контакты руководства через знакомых музыкантов и договорилась о прослушивании.

Прослушивание — очень волнительное событие. Кажется, тут нет ничего сложного: нужно сыграть то, что учил на протяжении долгого времени. Но когда тебя слушают главный дирижер, концертмейстер группы, директор театра и другие музыканты оркестра, просто нет права на ошибку. Думаю, я удачно исполнила произведение, раз меня взяли на работу. В тот момент испытала огромное облегчение, ведь теперь можно выдохнуть и просто спокойно работать.

Девушка не скрывает, что временами ей бывает сложно, особенно когда кто-то из коллег заболевает или уезжает. Тогда приходится работать сверх нагрузки.

— В моем вузе достаточно лояльно относятся к работающим студентам. Преподаватели, у которых я учусь, понимающие люди. Поэтому проблем особо не возникает. Да и руководство театра знает, что я еще студентка, и составляет рабочее расписание так, чтобы я могла посещать пары. Обычно репетиция у меня проходит рано утром, а спектакль — вечером.

Стабильный выходной у меня в понедельник. Конечно, приходится работать в праздники, но в моей профессии это норма. Поэтому я не была удивлена.

Преимущество работы в студенческие годы — это в первую очередь практика, которой никогда не будет в вузе. Также для меня важно взаимодействие с уже состоявшимися артистами, обмен опытом. В нашей сфере многое решают знакомства и связи, которые можно завести на работе. Так легче узнать о наличии вакантных мест в другом оркестре либо узнать о контрактах в других странах. Главное в моей профессии — саморазвитие и коммуникабельность. С этими качествами можно рассчитывать на хорошее место.

Не так давно Дарья отправилась в свои первые рабочие гастроли вместе с театром в Рязань.

— Надеюсь, у меня останутся яркие воспоминания, ведь теперь я стала частью прекрасного коллектива.

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