Фон дер Ляйен пытается добиться встречи с Трампом до его инаугурации
- 10.01.2025, 10:04
Европейские чиновники обеспокоены планами политика в отношении Украины.
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен пытается организовать встречу с Дональдом Трампом до его инаугурации, пишет Bloomberg, ссылаясь на осведомленные источники.
Отмечается, что чиновники Европейского союза и представители Трампа провели переговоры, но пока неясно, удастся ли организовать визит в его поместье во Флориде до 20 января.
При этом попытки организовать встречу осложняются еще и тем, что фон дер Ляйен до сих пор не вернулась в Брюссель после праздников, поскольку пытается оправиться после от перенесенной тяжелой пневмонии.
Как отмечает Bloomberg, чиновники ЕС до сих пор с трудом открывали каналы связи с высокопоставленными коллегами в новой администрации Трампа, в то же время новоизбранный президент неоднократно жаловался на то, что Европа плохо относится к США.
В четверг вечером фон дер Ляйен и председатель Европейского совета Антонио Коста опубликовали идентичные сообщения, в которых заявили о надежде на позитивное взаимодействие с будущей администрацией США и приверженности укреплению связей.
«Фон дер Ляйен поддерживала особенно тесные отношения с уходящим президентом Джо Байденом и несколько раз приезжала в Белый дом для координации политики в отношении Украины и Китая. Теперь чиновники опасаются, что Трамп может свернуть американскую помощь Украине и открыть контакты с Россией», - пишет Bloomberg.