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Фон дер Ляйен пытается добиться встречи с Трампом до его инаугурации

  • 10.01.2025, 10:04
Фон дер Ляйен пытается добиться встречи с Трампом до его инаугурации
Урсула фон дер Ляйен
Фото: Bloomberg

Европейские чиновники обеспокоены планами политика в отношении Украины.

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен пытается организовать встречу с Дональдом Трампом до его инаугурации, пишет Bloomberg, ссылаясь на осведомленные источники.

Отмечается, что чиновники Европейского союза и представители Трампа провели переговоры, но пока неясно, удастся ли организовать визит в его поместье во Флориде до 20 января.

При этом попытки организовать встречу осложняются еще и тем, что фон дер Ляйен до сих пор не вернулась в Брюссель после праздников, поскольку пытается оправиться после от перенесенной тяжелой пневмонии.

Как отмечает Bloomberg, чиновники ЕС до сих пор с трудом открывали каналы связи с высокопоставленными коллегами в новой администрации Трампа, в то же время новоизбранный президент неоднократно жаловался на то, что Европа плохо относится к США.

В четверг вечером фон дер Ляйен и председатель Европейского совета Антонио Коста опубликовали идентичные сообщения, в которых заявили о надежде на позитивное взаимодействие с будущей администрацией США и приверженности укреплению связей.

«Фон дер Ляйен поддерживала особенно тесные отношения с уходящим президентом Джо Байденом и несколько раз приезжала в Белый дом для координации политики в отношении Украины и Китая. Теперь чиновники опасаются, что Трамп может свернуть американскую помощь Украине и открыть контакты с Россией», - пишет Bloomberg.

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