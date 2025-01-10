Фон дер Ляйен пытается добиться встречи с Трампом до его инаугурации 10.01.2025, 10:04

Урсула фон дер Ляйен

Фото: Bloomberg

Европейские чиновники обеспокоены планами политика в отношении Украины.

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен пытается организовать встречу с Дональдом Трампом до его инаугурации, пишет Bloomberg, ссылаясь на осведомленные источники.

Отмечается, что чиновники Европейского союза и представители Трампа провели переговоры, но пока неясно, удастся ли организовать визит в его поместье во Флориде до 20 января.

При этом попытки организовать встречу осложняются еще и тем, что фон дер Ляйен до сих пор не вернулась в Брюссель после праздников, поскольку пытается оправиться после от перенесенной тяжелой пневмонии.

Как отмечает Bloomberg, чиновники ЕС до сих пор с трудом открывали каналы связи с высокопоставленными коллегами в новой администрации Трампа, в то же время новоизбранный президент неоднократно жаловался на то, что Европа плохо относится к США.

В четверг вечером фон дер Ляйен и председатель Европейского совета Антонио Коста опубликовали идентичные сообщения, в которых заявили о надежде на позитивное взаимодействие с будущей администрацией США и приверженности укреплению связей.

«Фон дер Ляйен поддерживала особенно тесные отношения с уходящим президентом Джо Байденом и несколько раз приезжала в Белый дом для координации политики в отношении Украины и Китая. Теперь чиновники опасаются, что Трамп может свернуть американскую помощь Украине и открыть контакты с Россией», - пишет Bloomberg.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com