Премьер-министр Дании предложила Трампу переговоры по Гренландии 10.01.2025, 10:31

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Метте Фредериксен

Фото: Виталий Носач, РБК-Украина

Трамп пока не ответил на ее запрос.

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что намерена поговорить с новоизбранным президентом США Дональдом Трампом на фоне его заявлений о желании взять под контроль Гренландию.

Об этом сообщает Politico.

«Мы предложили разговор [с Трампом], и я ожидаю, что он состоится», — сказала она журналистам в четверг, 9 января, после встречи с другими высокопоставленными чиновниками Дании.

По словам Фредериксен, она не ожидает, что диалог состоится до инаугурации Трампа 20 января.

Премьер Дании также добавила, что Трамп пока не ответил на ее запрос.

В то же время она отметила, что нет «никаких оснований полагать», что новоизбранный президент США планирует вторжение в Гренландию, и подчеркнула «тесное сотрудничество» между двумя союзниками по НАТО.

Министр иностранных дел Дании Ларс Лекке Расмуссен также преуменьшил угрозы со стороны Трампа.

«Вы можете воспринимать Дональда Трампа серьезно, не воспринимая его буквально», — подчеркнул он.

Politico со ссылкой на высокопоставленного гренландского политика отмечает, что визит Дональда Трампа-младшего, старшего сына новоизбранного президента США, в Гренландию и его встреча с местными жителями были «постановочными».

7 января он якобы посетил остров и опубликовал в социальных сетях фотографии с жителями в одежде с символикой Make America Great Again (MAGA), которые якобы утверждали, что «Гренландия любит Америку и Трампа».

«Дания не заботится о нас», — сказал один человек, когда его спросили о том, кому сейчас принадлежит остров. Другой просто сказал: «Покупайте Гренландию!».

9 января Трамп обнародовал соответствующее видео в своих соцсетях и поблагодарил «невероятный народ Гренландии» за то, что они «так хорошо относятся к его сыну».

Как сообщается, во время своего визита на остров Трамп-младший заявил, что датчане якобы «проявляют расизм по отношению к коренным гренландцам».

Фредериксен ответила на эти обвинения.

«Нельзя утверждать, что все датчане являются расистами», — сказала она, в то же время признав, что расизм в отношении гренландцев существует.

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