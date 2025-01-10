Начальник локомотивного депо Гродно осужден за взятки и содействие контрабанде сигарет в Польшу

Начальник локомотивного депо Гродно осужден за взятки и содействие контрабанде сигарет в Польшу2
- 10.01.2025, 10:33
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«Сообщество железнодорожников Беларуси» раскрыло детали.
В Беларуси осудили начальника оборотного локомотивного депо Гродно Александра Бут-Гусаима, сообщает «Сообщество железнодорожников Беларуси».
По данным сообщества, задержали железнодорожника почти год назад. Тогда же в отношении него возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 430 УК (Получение взятки). Первое судебное заседание состоялось 13 ноябоя 2024 года в Гродненском областном суде, а 19 декабря уже рассматривали апелляционную жалобу Бут-Гусаима.
Какой срок получил железнодорожник по приговору суда первой инстанции, а также какое решение было принято по его апелляционной жалобе, неизвестно. Максимальное наказание по ч. 3 ст. 430 УК — 10 лет лишения свободы.
Железнодорожники считают, что Бут-Гусаим получал взятки за содействие контрабанде.
«По информации от наших источников, в локомотивном депо Гродно процветала коррупция, которая выражалась в допуске отдельных машинистов (локомотивных бригад) к поездкам за границу. Так как локомотивное депо Гродно обслуживает не только участок Брузги — Кузница, то вполне возможно организовать работу локомотивных бригад грузовой колонны таким образом, что некоторая часть машинистов будет ездить только (или большую часть поездок) на Польшу, а другая часть «грузовиков» будет работать на остальных участках обслуживания, которые не предусматривают пересечение границ Беларуси. Вот это обстоятельство и создает предпосылки для коррупционных проявлений, когда отдельные машинисты готовы давать взятки руководству депо в обмен на составление графика работы таким образом, чтобы поездок в Польшу было как можно больше. А это, в свою очередь, увеличивает их «левый» заработок за счет перевозимой в этих поездках контрабанды — в основном сигарет», — отмечают в сообществе.
Несмотря на два судебных заседания, на официальном сайте БЖД Александр Бут-Гусаим до сих пор указан как начальник оборотного депо Гродно.