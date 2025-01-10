Украина представила военную стратегию на 2025 год 1 10.01.2025, 10:39

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Она базируется на четырех ключевых приоритетах.

Украина во время 25-го заседания встречи в формате «Рамштайн» 9 января представила военную стратегию на 2025 год. Она базируется на четырех ключевых приоритетах.

Об этом заявил министр обороны Рустем Умеров.

Умеров назвал следующие приоритеты:

стабилизация линии фронта

укрепление обороноспособности Украины

усиление защиты неба и морских путей

асимметричный ответ на попытки агрессора достичь преимущества через масштаб.

Министр обороны заявил, что это была одна из важнейших встреч в формате «Рамштайн», которая стала очередным этапом в усилении обороноспособности Украины.

Во время встречи утвердили дорожные карты развития украинских Сил обороны до 2027 года, разработанных в рамках 8 Коалиций возможностей:

авиация

ПВО

морские способности

артиллерия

бронетехника

ИТ

дроны

разминирование

«Мы перешли на новый уровень сотрудничества: в дополнение к закрытию насущных потребностей войны будем также работать над построением долгосрочных возможностей нашей армии», - написал министр обороны.

Помощь от партнеров

Умеров сообщил, что во время встречи было объявлено о новых пакетах помощи.

США: новый пакет помощи на сумму 500 млн долларов, в который войдут ракеты для ПВО, ракеты класса «воздух-воздух» и оборудование для самолетов F-16.

Канада: помощь на 440 млн канадских долларов (305 млн долларов), включая 100 млн на закупку украинского оружия по Датской модели.

Великобритания: вместе с союзниками по НАТО передаст Украине 30 000 новых беспилотников на сумму 45 млн фунтов (55 млн долларов). В проекте участвуют Дания, Нидерланды, Латвия и Швеция.

Норвегия: 700 млн норвежских крон (60 млн долларов) для закупки дронов в рамках многонациональной инициативы.

Германия: в 2025 году передаст 6 систем ПВО IRIS-T и в ближайшее время предоставит 50 ракет-перехватчиков к этим системам.

Исландия: профинансирует производство украинского оружия в рамках «датской модели» на сумму 2 млн евро.

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