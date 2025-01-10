Появился список минских многоэтажек, где в течение года проведут капремонт 10.01.2025, 10:42

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иллюстративное фото

В нем 188 домов.

Службы ЖКХ Минска намерены начать в нынешнем году проведение капитального ремонта почти в двух сотнях жилых домов – уже сейчас началось обновление многоэтажек позднесоветской застройки.

Как сообщили в ГО «Минское городское жилищное хозяйство», в 2025 году планируется выполнить капитальный ремонт 188 многоквартирных жилых домов столицы.

В настоящий момент в Минске идет обновление жилых четырех- и пятиэтажек, которые были возведены в середине 1970-х годов, а также зданий от 9 этажей и выше 1980-х годов постройки.

Полный список столичных жилых домов, в которых планируется проведение капитального ремонта в 2025 году:

КУП «ЖКХ Заводского района г. Минска»

ул. Уборевича, 112, 118,

ул. Шабаны, 13,

ул. Голодеда, 3, 6, 8-1, 8-2, 8-3, 15, 18-1, 18-2, 23, 38, 51-2, 71,

ул. Шишкина, 26,

ул. Герасименко, 3, 5, 9, 11, 29,

ул. Академика Красина, 20, 22.

КУП «ЖКХ Ленинского района г. Минска»

ул. Полевая, 30, 32, 34, 36,

ул. Комсомольская, 33 ,

ул. Кирова, 33 (инженерные сети),

ул. Ленина, 15А,

пер. Казарменный, 5А,

ул. Маяковского, 188,

ул. Плеханова, 32/1, 32/2

пр. Рокоссовского, 17/2, 19, 125, 140, 146,

ул. Янки Купалы, 7,

ул. Горовца, 34/2.

КУП «ЖКХ №1 Московского района г. Минска»

ул.Фабрициуса,3,

ул. Лермонтова 20, 20А, 22, 24,

ул. Коржа 14, 16, 18, 22, 24, 26,

ул. Розы Люксембург, 105, 90А,

ул. Рафиева 3-1, 3-2,11,15.

КУП «ЖКХ Октябрьского района г. Минска»

ул. Корженевского, 18, 22,

ул. Воронянского, 52, 58,

ул. Казинца, 120,

ул. Московская, 9/25.

КУП «ЖКХ Партизанского района г. Минска»

ул. Румянцева, 13, 14, 15, 17,

ул. О. Кошевого, 13, 17, 19, 25,

ул. Щербакова 16/2,

ул. Геологичекая, 59-2, 59-3,

ул. Пулихова, 37,

ул. Захарова, 61, 65-1, 67-2,

ул. Щербакова, 25, 27, 27А, 31, 34/2, 35,

ул. Уральская, 12, 10, 10А,

пер. Козлова, 20, 20А, 20Б, 22, 22А, 24, 24А,

ул. Уральская, 6А, 7,

ул. Грицевца, 1, 3, 6, 4, 7, 11, 13,

ул. Щербакова, 19, 21.

КУП «ЖКХ Первомайского района г. Минска»

ул. Почтовая, 6, 8,

ул. Волгоградская, 45,

ул. Толбухина, 17, 19,

ул. К. Чорного, 35,

ул. Кнорина, 10б, 12а, 12б,

ул. Независимости, 83, 143-1, 155-1,

ул. Славинского, 3, 5, 19, 21, 7-1, 7-2, 15,

ул. Седых, 48,

ул. Тикоцкого, 40,

ул. Калиновского, 48/1, 61, 40, 40/2, 40/3, 40/4, 48/2, 75, 76,

ул. Калинина,19а.

КУП «ЖКХ Советского района г. Минска»

ул. М. Богдановича, 58, 68, 139/А, 143, 147,

пр. Машерова, 14,

ул. Гамарника, 15, 26,

ул. Мирошниченко, 11, 27, 49, 53,

ул. Краснозвездная, 11,

ул. Смолячкова, 12, 14.

КУП «ЖКХ № 2 Фрунзенского района г. Минска»

ул. Лынькова, 3, 99/3, 101/2,

ул. Лещинского, 7, 17, 27,

ул. Одинцова,22-1, 27,

ул. Глебки, 114, 108, 110, 112,

ул. Притыцкого, 18/2, 18/3, 112,

ул. Ольшевского,74.

КУП «ЖКХ Центрального района г. Минска»

ул. Осипенко 17, к. 2,

бул. Шевченко, 3,

ул. А. Пашкевич, 5, 9,

ул. Осипенко, 20,

ул. Коммунистическая, 3, 5, 7, 42, 44, 46,

ул. Куйбышева, 17,

ул. Червякова, 6, 20,

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