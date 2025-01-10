«Как после атомной бомбы»: пожары в Лос-Анджелесе уничтожили 10 тысяч домов
- 10.01.2025, 10:52
- 2,002
Погибли как минимум семь человек.
В Лос-Анджелесе Калифорнии США в результате разрушительных лесных пожаров уничтожено почти 10 000 домов и других зданий. Огонь бушует трое суток несмотря на то, что ветер немного стих, пишет Reuters в пятницу, 10 января.
Пожары в районе Палисейдс на западе города и в районе Итон — на востоке, недалеко от Пасадены, считаются самыми разрушительными в истории Лос-Анджелеса. Они уничтожили более 34 000 акров (13 750 гектаров), или около 53 квадратных миль (85 квадратных километров), превратив целые кварталы в пепел.
Количество погибших в результате пожаров выросло до десяти человек, сообщает телеканал CNN. Местные власти ждут роста числа жертв, поскольку огонь затрудняет доступ в некоторые районы.
Шериф Лос-Анджелеса Роберт Луна заявил, что ситуация выглядит так, будто «на эти районы упала атомная бомба». Он добавил, что «не ожидает хороших новостей» относительно количества погибших.
По данным департамента лесного хозяйства и противопожарной защиты Калифорнии, пожар в Херсте, бушующий с 7 января, уже локализован более чем на треть. Сервис Cal Fire приводит данные по остальным пожарам в городе по состоянию на вечер 9 января:
пожар в Палисейдс на площади не менее 19 978 акров (8000 гектаров) локализован на 6%;
пожар Итон — 13 690 акров (около 5500 гектаров), локализация 0%;
пожар Херст — 771 акр (717 га), локализовано 37%;
пожар в Лидии: не менее 348 акров (140 га), локализовано 60%;
пожар Кеннета — 960 акров (390 га) и 0% локализовано.
Президент США Джо Байден 9 января заявил, что федеральное правительство возместит 100% расходов на необходимые работы по восстановлению в Лос-Анджелесе в течение следующих 180 дней, чтобы оплатить вывоз мусора и опасных материалов, строительство временных убежищ и выплату зарплат спасателям.
«Я сказал губернатору и местным чиновникам, чтобы они не жалели средств, чтобы сделать все необходимое и локализовать эти пожары», — сказал Байден после встречи со старшими советниками в Белом доме.
Ранее Джо Байден отменил поездку в Италию, где должен был встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским, из-з лесных пожаров в Калифорнии.
9 января американские СМИ сообщали, что в результате лесных пожаров в районе города Лос-Анджелес, ставших неуправляемыми из-за ветра, погибли по меньшей мере пять человек, около 180 тысяч жителей эвакуировали, уничтожено более 1000 зданий, что сделало пожары самыми разрушительными в истории города.
Огонь быстро добрался до элитного района в Лос-Анджелесе, где живут знаменитости, в частности, Бен Аффлек, Дженнифер Энистон, Том Хэнкс, Пэрис Хилтон, Брэдли Купери и другие.