«Как после атомной бомбы»: пожары в Лос-Анджелесе уничтожили 10 тысяч домов 10.01.2025, 10:52

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Фото: REUTERS/Mario Anzuoni

Погибли как минимум семь человек.

В Лос-Анджелесе Калифорнии США в результате разрушительных лесных пожаров уничтожено почти 10 000 домов и других зданий. Огонь бушует трое суток несмотря на то, что ветер немного стих, пишет Reuters в пятницу, 10 января.

Пожары в районе Палисейдс на западе города и в районе Итон — на востоке, недалеко от Пасадены, считаются самыми разрушительными в истории Лос-Анджелеса. Они уничтожили более 34 000 акров (13 750 гектаров), или около 53 квадратных миль (85 квадратных километров), превратив целые кварталы в пепел.

Фото: REUTERS/Ringo Chiu

Фото: REUTERS/Ringo Chiu

Количество погибших в результате пожаров выросло до десяти человек, сообщает телеканал CNN. Местные власти ждут роста числа жертв, поскольку огонь затрудняет доступ в некоторые районы.

Фото: REUTERS/Ringo Chiu

Фото: REUTERS/Ringo Chiu

Шериф Лос-Анджелеса Роберт Луна заявил, что ситуация выглядит так, будто «на эти районы упала атомная бомба». Он добавил, что «не ожидает хороших новостей» относительно количества погибших.

Фото: REUTERS/Ringo Chiu

Фото: REUTERS/Ringo Chiu

Фото: REUTERS/Ringo Chiu

По данным департамента лесного хозяйства и противопожарной защиты Калифорнии, пожар в Херсте, бушующий с 7 января, уже локализован более чем на треть. Сервис Cal Fire приводит данные по остальным пожарам в городе по состоянию на вечер 9 января:

Фото: REUTERS/Mario Anzuoni

Фото: REUTERS/Mario Anzuoni

пожар в Палисейдс на площади не менее 19 978 акров (8000 гектаров) локализован на 6%;

пожар Итон — 13 690 акров (около 5500 гектаров), локализация 0%;

пожар Херст — 771 акр (717 га), локализовано 37%;

пожар в Лидии: не менее 348 акров (140 га), локализовано 60%;

пожар Кеннета — 960 акров (390 га) и 0% локализовано.

Фото: REUTERS/Mario Anzuoni

Фото: REUTERS/Mario Anzuoni

Президент США Джо Байден 9 января заявил, что федеральное правительство возместит 100% расходов на необходимые работы по восстановлению в Лос-Анджелесе в течение следующих 180 дней, чтобы оплатить вывоз мусора и опасных материалов, строительство временных убежищ и выплату зарплат спасателям.

Фото: REUTERS/Mario Anzuoni

Фото: REUTERS/Mario Anzuoni

«Я сказал губернатору и местным чиновникам, чтобы они не жалели средств, чтобы сделать все необходимое и локализовать эти пожары», — сказал Байден после встречи со старшими советниками в Белом доме.

Ранее Джо Байден отменил поездку в Италию, где должен был встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским, из-з лесных пожаров в Калифорнии.

9 января американские СМИ сообщали, что в результате лесных пожаров в районе города Лос-Анджелес, ставших неуправляемыми из-за ветра, погибли по меньшей мере пять человек, около 180 тысяч жителей эвакуировали, уничтожено более 1000 зданий, что сделало пожары самыми разрушительными в истории города.

Огонь быстро добрался до элитного района в Лос-Анджелесе, где живут знаменитости, в частности, Бен Аффлек, Дженнифер Энистон, Том Хэнкс, Пэрис Хилтон, Брэдли Купери и другие.

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