В двух областях России под удар попали замаскированные военные заводы 10.01.2025, 10:58

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Их пытались выдать за обычные.

Целями воздушного удара по территории России в ночь на 10 января были, в частности, замаскированные военные объекты. Они были атакованы в Ростовской и Ленинградской областях.

Об этом заявил руководитель Центра противодействия дезинформации (ЦПД) Андрей Коваленко.

«Россия выдает военные заводы за обычные, пытаясь скрыть их настоящую продукцию. Но известно все», - написал Коваленко.

Напомним, в ночь на 10 января по территории России был нанесен воздушный удар. В частности, известно о взрывах в Ростовской области. Как пишут российские каналы, было атаковано несколько объектов. В частности, в селе Крым, судя по всему, был прилет БпЛА по заводу «ПластФактор». В сети публиковали соответствующие кадры.

Еще одним местом, где есть кадры пожаров, оказался город Гатчина в Ленинградской области. Местные жители услышали глухие взрывы, после чего за несколько километров от места событий был виден огромный столб дыма. Пожар на промзоне возник около 6 утра, на улице Индустриальной. Точные причины происшествия неизвестны.

Затем в МЧС подтвердили, что в Ленинградской области на площади 1,6 тысячи квадратных километров горит здание в промзоне.

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